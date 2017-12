Vidal frenó a piqueteros que la cercaron

Salía de un acto cuando el vehículo fue bloqueado por los manifestantes, La Gobernadora se bajó, los enfrentó y cuestionó sus métodos. Después, desde el gremio dijeron que se habían “excedido”

| Publicado en Edición Impresa

“La policía no les va a pegar, no los va a reprimir, no les va a hacer nada”, aseguró la Gobernadora en el tenso diálogo con manifestantes/Télam

En una de sus últimas actividades oficiales del año, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue protagonista ayer de un particular episodio en el que se enfrentó a manifestantes que buscaban hacerle llegar reclamos y a los que les cuestionó sus métodos en una tensa charla cara a cara.

Fue en Mar del Plata, cuando Vidal salía del acto de inaguración de un balneario público. Su camioneta, en la que también viajaba el secretario de la Gobernación Fabián Perechodnik, fue interceptada por un grupo de guardavidas que se abalanzaron sobre el vehículo, lo que provocó que la mandataria se bajara del vehículo y los enfrentara.

“¿A ustedes les parece que ésta es la manera de tratarnos? ¿Se tienen que tirar arriba de mi camioneta cuando estoy saliendo?”, dijo Vidal al grupo de manifestantes encabezado por el titular del Sindicato de Guardavidas de Mar del Plata, Néstor Nardone.

“Yo recibo a todo el mundo. ¿A ustedes les parece que ésta es la manera en que nos tenemos que tratar, acá, con el tránsito cortado? ¿A ustedes les parece que la violencia es la manera? Esta es la peor manera de vincularnos. La manifestación y la protesta es un derecho; ésta no es la manera“, aseveró Vidal.

“Si vos trabajás con todos ellos, ésta es tu responsabilidad, como es la mía garantizar que no pase nada. Esta no es la manera, me piden una reunión y el equipo los va a escuchar, pero ahora les pido que me dejen pasar“, manifestó la mandataria bonaerense.

Sorprendido, el sindicalista, tras unos segundos de estupor, sólo atinó a decir a la gobernadora que los trabajadores querían que ser escuchados, tras lo cual, cuando Vidal se retiró, Nardone pidió disculpas por el “malentendido”.

“Quiero pedirle disculpas a la gobernadora y a todo el grupo que estuvo trabajando para esto, que es bueno para Mar del Plata, porque eran playas que estaban abandonadas”, añadió.

Sobre la actitud de los trabajadores de cruzarse frente a la camioneta que trasladaba a Vidal, dijo: “No es que no lo pude manejar; fue espontáneo. Cuando se entendió que no nos iban a recibir, la gente cruzó la camioneta. Yo le pido disculpas públicas a la gobernadora“, sostuvo Nardone.

CON FAMILIARES DEL ARA SAN JUAN

Antes del incidente, la Gobernadora se reunió con familiares de tripulantes del desaparecido submarino ARA San Juan y les garantizó que “la búsqueda no ha finalizado, independientemente de que Estados Unidos se haya retirado”.

“La búsqueda continúa y la Armada va a seguir en esa búsqueda que todos los argentinos queremos”, aseveró la mandataria en declaraciones a la prensa. En la entrevista, la gobernadora contó que el jueves se reunió con familiares de la tripulación del ARA San Juan -desaparecido desde el 15 de noviembre pasado con 44 personas a bordo- y que les había asegurado que “la búsqueda no ha finalizado, independientemente de que Estados Unidos se haya retirado”.