Un penitenciario mató a su ex mujer y a 4 familiares

Asesinó a su ex pareja, a una hija y a su novio, a la ex suegra y a su ex cuñada. Tenía una orden de restricción. Fue detenido

| Publicado en Edición Impresa

Facundo solís tenía dos hijos pequeños con su ex mujer/web

Un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe fue detenido acusado de matar a tiros a su ex pareja, a la hija de ésta y a su novio, a su ex suegra y a su ex cuñada, en un barrio de la ciudad de Santa Fe.

El agresor fue identificado como Facundo Solís (33), mientras su ex mujer era Mariela Noguera (35), quien trabajaba en el Ministerio de Justicia de Santa Fe.

Todo comenzó alrededor de las 15, cuando Solís fue a la casa situada en Monseñor Zaspe al 4100 a retirar a los dos hijos que tenía con Noguera -un niño de 7 años y una nena de 3- y los llevó a la vivienda de su madre, en el vecino barrio de Santa Lucía. Al rato regresó al domicilio de su ex y la atacó de varios balazos en la cabeza, antes de enfilar a una casa de la misma cuadra donde residía la madre de ella.

Allí mató a tiros a su ex suegra, conocida como “Cuqui” (70), a su ex cuñada Sonia Noguera; la hija de su ex mujer, Ailén (20) y al novio de ésta. Además hirió a otro hijo de Mariela, (17), quien está internado. Vecinos llamaron a la policía, que rodeó la casa. Tras una breve negociación, Solís se entregó.

Si bien inicialmente se había informado que el agente pertenecía a un grupo especial, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se informó que trabajaba como “operador” y había ingresado a la fuerza el 11 de Octubre de 2005, por lo que tenía 12 años y 2 meses de antigüedad en la fuerza.

Solís no tenía antecedentes penales ni psiquiátricos y tuvo dos sanciones por hechos menores a lo largo de su carrera, la última en el 2015. En tanto, no registraba suspensiones, que es la falta más grave, y el Servicio Penitenciario no fue notificado de una restricción de acercamiento.

Una de las vecinas del barrio, que se identificó como Liliana, sostuvo que Solís “era muy agresivo”.

“Lo habían sacado de la casa porque tenía una (orden de) restricción para acercarse a su familia. Era conflictivo con ella y con los vecinos, siempre. La señora había hecho denuncias porque era muy agresivo”, señaló a la prensa.

Un vecino que se identificó como Cristian y entró en las viviendas donde ocurrieron los crímenes contó que vio “una carnicería, una película de terror”. Y reflexionó: “No sé por qué tanta alevosía, no se lo merecían, eran muy buenos”.

Acerca de la relación de pareja, el vecino contó que los problemas databan de unos siete años y que Mariela había denunciado a su ex pareja hace 10 días, por lo que pesaba una orden judicial de impedimento para acercarse a la casa de su ex.

“Como una paradoja, ella trabajaba en un sector de Derechos Humanos y siempre defendía y le aconsejaba a las mujeres golpeadas que denunciaran, que había un aparato jurídico, que no se dejaran pegar, que basta de femicidios, Ni Una Menos y termina muriendo así”, afirmó.