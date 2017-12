Youtubers, guía para padres

Los adolescentes se suman al fenómeno global a través YouTube. Pero el entretenimiento preferido de los millennials es incomprendido por la mayoría de los adultos. Aquí, pautas para entender esa “rara cultura”

1. #Hijade11 se sienta en el sillón, las piernas estiradas sobre la mesa ratona y auriculares en las orejas. Mira fijo la pantalla de su celular, riéndose de a intervalos. “Es Hekatombe, Má. Está buenísimo”, responde a la pregunta por el contenido sin levantar la vista. 2. #Hijode9, igualmente concentrado, absorbe los trucos de un videogamer para el FIFA 2017. El juego transcurre en el monitor como si se tratara de la Play – el aparato donde después los ensayará– mientras apenas mayor, en un recuadro arriba a la izquierda, comenta las jugadas y repite tips para un mejor desempeño.

Así, chicos y chicas se suman al fenómeno de streaming global que consumen adolescentes de todo el mundo: los youTubers. El Rubius, Germán Garmendia, Vegeta 777, Yuya, Fernanfloo, por nombrar a los de habla hispana con millones de suscriptores, y los residentes en Argentina Dross Rotzank, Karol Sevilla, Lucas Castel, Julián Serrano, Mica Suarez, Giian Pa, Kevsho, DemenT -¿les suenan?- la rompen en los medios sociales con seguidores y recaudaciones millonarias. Las platenses Dae & Abru llevan un año en la plataforma y acaban de estrenar un primer show en vivo en San Bernardo.

Mientras tanto, los adultos nos llenamos de prejuicios, temores y preguntas: ¿Qué les ven nuestros hijos a los youTubers? En esta nota, una mini guía sobre todo lo que no sabía acerca de los millennials y esos raros entretenimientos nuevos.

YOUTUBERS VIENE DE YOUTUBE

Los youtubers o influencers crean contenidos audiovisuales. Son chicos de entre 13 y 28 años que muestran su creatividad y pensamientos a través de canales y redes sociales, generando audiencias propias y llegando a millones de jóvenes como ellos nacidos en la era digital.

Construyen audiencias genuinas que los siguen fielmente y se transforman en ídolos de sus fans. Suman millones de visualizaciones y seguidores con quienes mantienen un diálogo diario en las redes, y son premiados por la plataforma cuando alcanzan los 100 mil, 1 millón o 10 millones de suscriptores.

–¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal!- grita al megáfono Rubius, en su canal elRubiusOMG. El joven español con más suscriptores de la plataforma, lo siguen 26 millones de personas, presenta en UNBOXING DE REGALOS ILEGALES, un video donde desempaqueta – ése es el significado del término– los obsequios de sus sus fans de Argentina y Perú. Al momento de cerrar esta nota, alcanzaba 7.798.528 vistas.

–Antes de comenzar el vídeo, vale, prometí en el anterior que me comería una bolsa entera de grajeas asquerosas– mientras se embucha el pastillero entero y cuenta, con la boca abierta y los dulces cayendo: 3, 2, 1... ¡Mmm! Parecía bueno pero tuve que tirar todo a la mierda por el retrete. ¡WTF! Veamos los regalos, güey.

“Los youtubers son una nueva generación que sabe manejar la plataforma. Son un movimiento caótico, sin profesionalismo, con entusiasmo y pasión por lo que hace; intuitivo e improvisado”, define José Massa, fundador y CEO de Club Media Network, la compañía que hoy maneja a 600 jóvenes que autoproducen sus contenidos y los viralizan, y que próximamente lanzará la academia de youTubers.

En ese sentido, Massa los compara con los punk de los años 80 y su impronta contracultural. ¿No es forzado si pensamos que es un negocio millonario y son parte de la industria del entretenimiento? “Por lo menos así fue hasta 2009 o 2010”, concede el empresario y reconoce que el fenómeno tomó mayor relevancia después de 2015, con el primer festival que se organizó en Buenos Aires.

“La clave de los youtubers es que son auténticos y conversan en las redes, a diferencia de la Tv que concentra y se repite”, asegura Massa, con un largo recorrido en los medios tradicionales: se incorporó a la televisión con Gasalla y Guinzburg, y realizó innumerables programas hasta que se despidió en 2012, después de una mega producción de Disney.

“El youtuber se autoproduce y nosotros colaboramos en su crecimiento”

“Nosotros no nos metemos con los contenidos, el tiempo dirá si estos chicos nos dejan un Let it be o La ciudad de la furia”, suelta el hombre de 52 años y aspecto rockero. “El youTuber se autoproduce. Nosotros colaboramos en su crecimiento. Lo que hacemos es alimentar la audiencia y comercializarla. Mejorar la imagen y sonido, que sepan sobre estructura del guión, dónde meter la parte buena de la historia, pero la creatividad es de ellos”, explica.

LA FRESCURA ES LA CLAVE

Con la autenticidad por toda gracia, las platenses Dae y Abru incursionan desde hace un año en las redes, superaron los 10 mil suscriptores y ya hicieron su primer show en vivo en San Bernardo. Contactarlas, sin embargo, no fue fácil. No porque se sientan estrellas, más bien porque aunque cuenten su vida cada miércoles en la red social, el grado de exposición es celosamente cuidado por ellas mismas y por sus padres.

A la entrevista irán las dos de shorts y remeras, pelo y ojos negros Dae; rubísima, y de ojos celestes, Abru: ambas, la frescura de los 16. Mesa de por medio, esperarán a Javier Güesnett (46) y Julieta Bucar (49), papá y mamá de una y otra, respectivamente.

¿Cómo arrancaron? “Nosotras nos venimos formando desde hace tiempo, haciendo lo que nos gusta hacer: teatro y canto. Y queríamos demostrar eso”, primerea Dae como de memoria. “Era verano estábamos aburridas y dijimos qué podemos hacer, hagamos un canal de YouTube”, agrega Abru más tímida, se irá soltando a medida que fluye la charla.

Las chicas se conocieron en primer año del Colegio Nacional, primero eran sólo compañeras y después se hicieron más amigas. “Lo que más nos une es la pasión y el esfuerzo con el que hacemos las cosas. La dedicación que le ponemos a lo que nos gusta hacer”, argumentan.

El momento Eureka de la creación ocurrió cuando miraban un video de Mica Suárez, recreado en 50 cosas sobre Nosotras, uno de sus videos más exitosos. “El 21 de diciembre era una tarde de verano y ambas queríamos hacer algo diferente, fue así como pusimos una banqueta, un vaso y empezamos a grabar”, cuentan tras enumerar una amplia gama de gustos que van desde odiar el chocolate y amar el cine hasta celebrar la coincidencia de calzar 36.

“Somos dos chicas que nos encanta crear, innovar, inventar y disfrutar de la vida”, recitan frente a cámara. El primero que subieron, un miércoles de puro azar, fue un juego que consiste en elegir entre dos cosas. “Qué preferís, comer tierra o convencer a tu hermana de que es adoptada. La segunda”, y la escena correspondiente. “Preferís que te dibuje lo que quiera en la cara o que te rompa un huevo en la cabeza”, dice Abril en el “¿Qué prefieres? Challenge”, con más de 8 mil visualizaciones.

¿Cómo lo hacen? Depende de cada video. Hay algunos que requieren más producción que otros, pero básicamente: escriben el guión, filman, editan –en un programa profesional, aclaran– y lo suben. ¿Cuánto tiempo les lleva? Una semana promedio, de acuerdo a la duración del video, que generalmente es de entre 5 y 10 minutos.

Las historias de Dae y Abru son situaciones que les pasan en la vida cotidiana convertidas al humor. “Queremos sacar de lo malo, la positividad. Reflejar situaciones incómodas que nos suceden. Por ejemplo, estás hablando con una persona y se te cae el chicle. Eso lo grabamos y lo hacemos gracioso y la gente se identifica”.

FANDOM

Del inglés, Fan más el sufijo Dom, enuncia algo así como un grupo de fanáticos. El “fandom” es parte esencial del fenómeno y nombra la comunidad que forman los youTubers y sus seguidores.

En el mes de octubre, la Rural congregó a unos 15 mil jóvenes en el Club Media Fest, no fue el Pogo de Solari, sino el “fandom” más grande del mundo.

Según Massa, impulsor de la movida, el primer festival internacional en Latinoamérica en presentar en vivo a la nueva generación de artistas youTubers, social artists, influencers y vloggers.

“Somos la nueva pantalla y los chicos nos apoyan más que al establishment de la televisión tradicional”, lanzó entonces ElRubius, en un mensaje en el que parece haber bastante más que una diferencia de formatos.

La mayoría de los youtubers son nativos digitales, al igual que sus suscriptores genuinos en los canales sociales. Hay músicos, humoristas, gamers, periodistas, cocineros, artistas plásticos, arquitectos, deportistas, it girl´s, actores, bailarines y todos, desde sus lugares, constituyen una ventana al mundo virtual.

“El 85 por ciento de los adolescentes quiere ser influencer”, asegura Massa, “es una costumbre de esta era y lo que debemos entender es que cambió la cultura del entretenimiento, hoy hay otra forma de consumir contenidos y el mejor ejemplo es Netflix”.

¿LARGÁ LA COMPU?

Todo divino, pero el furor de lo millennials por los YouTubers es inversamente proporcional a la incomprensión de los adultos sobre esta nueva cultura. “Dejá la tablet y ponete a jugar a otra cosa”, “Todo el día mirando pavadas en el celular”, “Por qué no leés: ¡vas a quedar ciego de la play a la compu!”, retumba la campana de los padres.

Si su hijo/a está conectado y usted a punto de abandonar la lectura, espere. Hay luz detrás de la pantalla. Lo garantizan productores y adultos responsables de los youTubers. “Lo llevo con bastante normalidad. Youtube es una plataforma. Abril desde chiquita se filmaba, y tenía una veta artística, jugaba y se hacía la muerta”, relata su madre.

Es que además de diversión, detrás del entretenimiento hay conocimiento, manejo de las herramientas y del lenguaje. “Como son muy responsables, se ponen una meta y la cumplen. Y hay mucho trabajo atrás. En vez de estar paveando o haciendo cualquier cosa nociva, se dedican a esto y es muy saludable”, evalúa Julieta.

Lo importante, asegura, es estar al lado. “Cuidamos mucho lo que sucede alrededor. Porque hay de todo. Pero confiamos en ella y tanto mi esposo como yo la acompañamos”, dice orgullosa, “nosotros somos de otra generación y nos gusta aprender de qué hablan”.

“Los youtubers expresan a jóvenes que tienen problemas reales y propios de la edad”

“Hoy el Dios de los chicos es la tecnología. Y nosotros tenemos que entender eso”, suelta, filosófico, Guesnett. Después viene la preparación y el profesionalismo que muestran las chicas, sostiene el padre de Dae. “Ella siempre quiso ser actriz. Estudió guitarra, piano, teatro, vocalización. Tiene que ver con lo que les gusta. Es un trabajo muy completo y tienen una automotivación muy grande”. Para él, ser youTubers “es divertidísimo”.

El tiempo dirá cuál es el futuro de las chicas, sus padres aseguran que quieren seguir cine o actuación; mientras tanto, ellos las acompañan a todos lados: como hace 15 días en el Planetario, donde reunieron a 200 fans que les llenaron tres bolsas de regalos o como el primer fin de semana de diciembre en San Bernardo, donde estrenaron un show en vivo. “Es muy fuerte ver lo importante que son nuestras hijas para otros chicos, no deja de sorprendernos”, coinciden.

UN ADOLESCENTE “REAL” QUE GENERA IDENTIFICACIÓN

Diana Litvinof es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), autora del libro “El Sujeto escondido en la realidad virtual” y, desde su óptica, la clave para entender el fenómeno de los YouTubers está en entender que éstos “no presentan un ideal de chico exitoso y feliz, sino que por el contrario, expresan a jóvenes que tienen problemas reales, propios de la edad: miedo a ser rechazados, transformaciones que se dan en su cuerpo y en las relaciones con los otros”.

La especialista sostiene que los adolescentes tienden a reafirmarse como sujetos diferenciándose de los padres y youTubers expresan esos conflictos. Y aunque no encuentra un similar con los punks “era un movimiento que buscaba salir o romper con la sociedad y no insertarse”, sintetiza, halla cierto tono crítico hacia las modas y la hipocresía de algunos discursos del mundo adulto.

“Los youtubers reflejan las problemáticas de las personas que los siguen, no propulsan la rebeldía, la expresan”, asegura Litvinoff, “no la inventan, sino que está ahí”.

¿Cuál debería ser la actitud de los padres frente a esta nuevos modos de entretenimiento? “Que respeten la identidad de sus hijos y que tengan cuidado en cumplir su papel: los padres son padres y los hijos son hijos y es importante que haya diálogo para comprender lo que los chicos necesitan”.

El punto, recomienda, no es tanto ver lo que hacen los YouTubers sino estar atentos a las conductas de los hijos, y consultas un psicoanalista en caso de que algo llame la atención. “El impacto de estos contenidos en la formación de la personalidad del adolescente es positivo en tanto posibilidad de expresarse, juntarse e identificarse”.