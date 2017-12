Los cursos de ingreso, facultad por facultad

Con récord de inscriptos, la UNLP afronta un año que combinará actividad académica y política por la elección de decanos y rector

El lunes 22 de enero volverán a tomar vida las aulas de la Universidad platense, que el jueves cerraron sus puertas a la actividad académica 2017. Ese día dará comienzo el curso de ingreso a la facultad de Ingeniería, la madrugadora de la UNLP. Del resto, la inmensa mayoría pondrá primera en febrero.

A continuación, el detalle de cada curso, en un año récord para la casa de estudios superiores, pues los ingresantes serán casi 30 mil.

ARQUITECTURA

El curso introductorio es de carácter presencial. Empieza el 5 de febrero y finaliza el 2 de marzo. Se desarrolla de lunes a viernes en dos turnos: 8,15 a 12,30 y 16,45 a 21.

“Se concibe como un período de comprensión del compromiso que significa esta nueva etapa, la de la educación superior, proponiendo conocer el funcionamiento, espacios y tiempos de la facultad”.

Los contenidos son: introducción a la vida universitaria, a la carrera y contenidos específicos (www.fau.unlp.edu.ar).

AGRONOMIA

El 29 de enero comienza el Taller de Ambientación Universitaria (TAU), que es obligatorio. Se trata de un espacio que pretende orientar a los ingresantes para favorecer su inserción a la vida académica. Quienes acrediten la asistencia mínima obligatoria al TAU estarán en condiciones de iniciar las cursadas de las siguientes asignaturas de 1º año: Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales y Morfología Vegetal.

Para poder cursar Química General e Inorgánica, Matemática (1º cuatrimestre) y Física (2º cuatrimestre), los ingresantes deberán aprobar el examen de nivelación en cada una de esas disciplinas. Para ello, desde el 1º de febrero y hasta el 2 de marzo podrán tomar clases, en forma optativa, de Matemática y Química. Como Física inicia en el 2º cuatrimestre, el curso de nivelación será en junio y julio (www.agro.unlp.edu.ar).

BELLAS ARTES

El curso comienza el 5 de febrero y finaliza el 6 de marzo. Las asignaturas se dividen por áreas.

Area de la formación disciplinar específica: Introducción al Lenguaje Visual (carreras de Plástica, Diseño en Comunicación Visual, Diseño Multimedial e Historia del Arte); Introducción a la Producción y el Análisis Musical (carreras de Música); Introducción a las Artes Audiovisuales (carrera de Artes Audiovisuales); Introducción al Diseño Industrial (carrera de Diseño Industrial); Introducción a la Producción Plástica (carreras de Artes Plásticas); Introducción al Diseño Multimedial (carreras de Multimedia).

Area de la formación crítica: Producción y análisis de textos (para todas las carreras).

Area de la inserción en la vida universitaria: Introducción a los trayectos universitarios (para todas las carreras).

Las evaluaciones no serán eliminatorias (www.fba.unlp.edu.ar).

OBSERVATORIO

El curso de nivelación de verano, que se realizará del 5 de febrero al 9 de marzo, no es obligatorio, pero quienes opten por hacerlo deben concurrir a las clases.

Está constituido por clases teórico-prácticas de Matemática que se dictarán de lunes a viernes en turno mañana y turno tarde.

La facultad ya dictó un curso de nivelación a distancia entre agosto y diciembre, y de Matemática Elemental entre agosto y noviembre (www.fcaglp.unlp.edu.ar).

CIENCIAS ECONÓMICAS

La facultad de 6 y 48 no posee curso de ingreso, pero organiza actividades alternativas con el objetivo de acompañar a los estudiantes a lo largo del período de transición de la escuela secundaria a la universidad.

Hay distintos formatos: actividades de información orientada para aspirantes; actividades de fortalecimiento del punto de partida para ingresantes (autoevaluaciones online, talleres modulares y optativos de ingreso); actividades de acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes de 1º año (programa de tutorías, talleres y jornadas, atención personalizada en la Unidad Pedagógica, entre otras) (www.econo.unlp.edu.ar).

CIENCIAS EXACTAS

El curso comienza el jueves 1º de febrero y finaliza el miércoles 28 de ese mes. Es obligatorio, no eliminatorio.

Se desarrollará una única materia que articula contenidos conceptuales y procedimentales con esquemas de actividades prácticas, abordándose conjuntamente cuestiones actitudinales frente al nuevo universo educativo que constituye el ingreso a la facultad.

Se organizarán equipos de trabajo con docentes e ingresantes. Además, se realizarán talleres a cargo de los representantes institucionales y gremiales con el fin de favorecer la inserción integral de los estudiantes a la vida universitaria.

Para aprobar el curso se debe cumplir con el 80% de la asistencia, realizar la evaluación final y presentarse a su devolución (www.exactas.unlp.edu.ar).

DERECHO

La facultad no contará con curso de ingreso. A partir del 1º de febrero, los estudiantes comenzarán a cursar la materia Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales que forma parte del nuevo plan de estudio, implementado en la unidad académica a partir de este año (www.jursoc.unlp.edu.ar).

MEDICINA

El curso de nivelación para la carrera de Medicina no será obligatorio. Busca reforzar el rendimiento académico individual del estudiante en relación a la Biología, la Química y la Matemática. Además, contempla conceptos de Comprensión de Textos. Al no tener el curso carácter obligatorio, no se llevará ningún tipo de registro de asistencia a las clases. Se dictará desde el jueves 1º de febrero hasta el viernes 30 de marzo.

Modalidad: presencial. Las asignaturas se dictarán de la siguiente forma: exposición teórica a cargo de los profesores y trabajos prácticos a cargo de auxiliares docentes. También habrá clases de consulta en grupos de trabajo reducidos (www.med.unlp.edu.ar).

CIENCIAS NATURALES

El curso se extenderá desde el 5 de febrero hasta el 16 de marzo. Tiene la finalidad de procurar una “real articulación” con la enseñanza media; implementar estrategias dirigidas al mejoramiento de la enseñanza, y retener la matrícula de ingreso mediante acciones de acceso, seguimiento y permanencia de los alumnos.

Es presencial y comprende módulos disciplinares de Antropología, Biología y Geología y clases teórico-prácticas de Matemática y Química. Además, los estudiantes deberán realizar un taller tutorial obligatorio (www.fcnym.unlp.edu.ar).

VETERINARIA

Todos los inscriptos a la carrera deberán realizar un curso de inserción a la vida universitaria que se desarrollará desde el jueves 1º de febrero hasta el viernes 9 de marzo.

El curso se propone generar un espacio institucional que actúe como nexo entre el secundario y la educación superior, con la intención de promover la inserción a la vida universitaria.

Se dictarán cinco módulos: Bioestadística, Biofísica, Biología Celular, Bioquímica y Embriología, Anatomía Sistemática.

Las evaluaciones son obligatorias pero no eliminatorias. Las condiciones que debe cumplir el ingresante para poder cursar las asignaturas de primer año son concurrir al 80% de las actividades de cada módulo y presentarse a todas las evaluaciones (www.fcv.unlp.edu.ar).

INGENIERÍA

El curso es de Matemática. Su objetivo, profundizar los conceptos y contenidos que los ingresantes vieron en el secundario, “muy importantes para cursar con éxito las materias del primer año de todas las ingenierías, es decir, Matemática A y Matemática B”.

Las actividades del curso se desarrollan en tres instancias: modalidad intensiva, empieza el lunes 22 de enero y termina el viernes 2 de marzo; modalidad trimestral I, se desarrolla entre marzo-abril y junio; modalidad trimestral II, se desarrolla entre septiembre y noviembre.

Las clases son teórico-prácticas, y “contemplan el hecho de que los alumnos provienen de diferentes colegios secundarios de La Plata y del interior, por lo que llegan con diferentes estilos y tiempos de aprendizaje” (www.ing.unlp.edu.ar).

PERIODISMO

El curso, obligatorio no eliminatorio, empieza el 5 de febrero y dura 6 semanas. Cada una de las carreras cuenta con una materia introductoria bimestral en la que se desarrollarán las principales discusiones y debates de su campo temático. Durante ese trayecto, se estimula la capacidad de narrar y se introduce en las herramientas de los diferentes lenguajes con el fin de producir nuevos relatos. También se problematiza el campo profesional y se acerca a los estudiantes a la vida universitaria (www.perio.unlp.edu.ar).

HUMANIDADES

Cada carrera de la facultad organiza su propio curso. Los ingresantes a los profesorados de Biología, Matemática, Física y Química deberán realizarlo en las unidades académicas correspondientes: Ciencias Naturales en el primer caso y Exactas en los demás. En tanto, la casa de estudios cuenta con cursos de nivelación en los profesorados de Letras, Inglés, Francés, Geografía y Educación Física (www.fahce.unlp.edu.ar).

TRABAJO SOCIAL

El curso es obligatorio. Comienza el 14 de febrero y finaliza el 12 de marzo. Cada día de clase incluye dos horas de teoría y dos horas de práctica. El programa plantea como eje transversal el trabajo social y su inscripción como disciplina en el campo de las ciencias sociales y en la Universidad. A los ingresantes se los “acercará” a la conformación del campo profesional, sus incumbencias y ámbitos de desempeño (www.trabajosocial.unlp.edu.ar).

PSICOLOGÍA

El curso introductorio se desarrollará desde el 14 de febrero hasta el 15 de marzo, con el dictado de clases teóricas y prácticas en tres franjas horarias (dos por la mañana y una por la tarde).

Además habrá actividades especiales, como proyecciones de películas y charlas informativas dictadas por el cuerpo docente de la carrera, tendientes a la “construcción de la subjetividad del alumno universitario con el objetivo de que acceda a la mayor información posible sobre la facultad y la UNLP”.

El curso es obligatorio, no eliminatorio.

Durante las primeras cuatro semanas del 1º cuatrimestre se desarrollará el Programa de Apoyo Académico para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos durante el curso de ingreso (www.psico.unlp.edu.ar).

INFORMÁTICA

El curso de ingreso para las licenciaturas en Informática y en Sistemas, Analista Programador Universitario y Analista en TIC se extenderá desde el 29 de enero hasta el 16 de marzo.

Se dictarán clases presenciales teórico-prácticas de las asignaturas curriculares Expresión de Problemas y Algoritmos, Conceptos de Organización de Computadoras y Matemática 0.

El curso de nivelación de Ingeniería en Computación se dicta desde el 15 de enero y hasta el 1º de marzo. Durante ese período se desarrollan las clases presenciales de Introducción a la Informática en la facultad de 50 y 120 y las de Matemática en la facultad de Ingeniería (www.info.unlp.edu.ar).

ODONTOLOGÍA

El curso de Introducción a la Odontología comienza el 1º de febrero y se extiende hasta el 30 de marzo.

Incluye cuatro módulos: Biológico, Pedagógico, Destreza Manual e Inglés. Las clases se dictarán en distintas bandas horarias de 4 horas diarias cada una, en los turnos mañana, tarde y noche. Se cursará de lunes a sábados.

Es requisito para la aprobación cumplir con un 75% de asistencia y aprobar las evaluaciones diarias (www.folp.unlp.edu.ar).

EURHES

La Escuela Universitaria de Recursos Humanos del Equipo de Salud, que funciona en Berisso, realizará su curso introductorio entre el miércoles 14 de febrero y el martes 13 de marzo. Serán 6 horas semanales repartidas en dos días. Los objetivos específicos consistirán en “desarrollar estrategias de análisis y reflexión que permitan la lectura crítica de los textos; explorar distintos textos haciendo hincapié en los contextos de producción; generar un espacio de debate con los estudiantes y conocer técnicas y herramientas que permitan estrategias de estudio y aprendizaje”. Serán clases teórico-prácticas. Los aspirantes contarán con un cuadernillo de actividades de Matemática, Biología y Química (www.eurhes.unlp.edu.ar).