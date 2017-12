Levantan muñecos que no cumplen las normas

Los inspectores plantearon la reubicación de cinco ‘momos’ y retiraron parte de las estructuras de otros dos. Hoy seguirán las inspecciones y habrá agentes en algunos de los muñecos para prevenir el uso de pirotecnia

Mientras por estas horas en los barrios avanzan a contrarreloj en el armado de los muñecos que arderán después de la medianoche del 31 de diciembre, la Municipalidad de La Plata salió con todo a inspeccionar que las enormes estructuras cumplan con los requisitos establecidos en su armado y construcción.

Este arte callejero, tan propio de La Plata, se perfecciona año tras año y ayer ya se veían montados sofisticados diseños, algunos de cuyos modelos sobrepasaban las dimensiones permitidas o invadían el espacio público en sectores de tránsito peatonal o vehicular. Por ese motivo, las autoridades comunales solicitaron a sus responsables que los reubiquen por seguridad (en cinco casos) y en otros cinco se consideró que no cumplían con las condiciones especificadas por el reglamento, por lo que incluso se llegó a levantar parte de las estructuras.

Se adelantó que los operativos continuarán hoy. Según se informó, en aquellos casos que incumplan con la normativa vigente se les realizarán diversas actuaciones y se intimará a los responsables del mismo. Se verifica la altura, lugar indebido de instalación o los materiales con los que están construidos como así también el relleno, entre otros aspectos.

“Realizamos inspecciones a diario para corroborar que los dueños de los muñecos cumplan con las condiciones que deben tener en su armado y construcción”, valoró el titular del área, Roberto Di Grazia, y agregó: “El objetivo es proteger a los vecinos y evitar situaciones de riesgo, para que todos puedan disfrutar de este tradicional festejo con la mayor seguridad”.

Respecto a los controles realizados ayer a la tarde, Leonel Antonini, director de Planeamiento de Eventos Públicos de la Municipalidad, explicó que el muñeco que estaban armando en 17 y 53 (el mamut de la Era del Hielo) excedía las dimensiones permitidas por la reglamentación. Además, aclaró que la estructura estaba ocupando parte del sendero de la rambla de 53, motivo por el cual con antelación le habían solicitado a los responsables que lo cambiaran de sitio. “Estaba molestando en la vía pública, por lo que se comprometieron a correrlo de lugar”, señaló.

También dijo que intervinieron en el momo de 17 y 38. “Hace veinte días un inspector intimó a los chicos que lo están armando para que fueran a registrarlo pero no lo hicieron. Pasó de oficio porque ya sabemos cuáles son los sitios en los que suelen armar muñecos y en los que frecuentemente no cumplen la normativa”, señaló. Precisamente, como no estaba registrado y además excedía las dimensiones, fue “levantado en parte”.

No obstante, el funcionario reconoció que es probable que en los diferentes casos en los que intervino la Comuna, los responsables de los momos vuelvan a la carga y retomen el armado de los muñecos.

QUE DICE LA ORDENANZA

Los creadores de muñecos habían tenido tiempo hasta el pasado 8 de diciembre para inscribirse y presentar el boceto con las medidas de la figura, el cual iba a quedar sujeto a aprobación.

Cabe destacar que, según lo establecido por el Decreto N° 2039/2008 y la Ordenanza Municipal Nº 10456, los muñecos no pueden exceder los 6 metros de alto, 3 metros de ancho y 3 metros de largo; en tanto que su emplazamiento deberá contemplar un radio de seguridad de tres veces su altura.

Además, las figuras no pueden emplazarse debajo de cableados ni del arbolado público y tienen que estar a una distancia mayor a los 250 metros de cualquier boca de expendio de combustible. Del mismo modo, no pueden estar a menos de 100 metros de los respiraderos de las cámaras reguladoras del suministro de gas.

A su vez, por disposición de las autoridades comunales, con el fin de evitar proyecciones hacia el público asistente, no se podrán colocar en el interior de las estructuras elementos pirotécnicos y/o explosivos.

SIN PIROTECNIA

Este año, como se sabe, no se permitirán los rellenos con petardos o cualquier otra clase de explosivos. Por ello, cómo se va a controlar que durante la quema de los muñecos no se utilice pirotecnia es otro de los interrogantes. Antonini señaló que “ese punto lo charlamos con quienes arman los muñecos para que actúen con responsabilidad, porque es difícil el control. Pero además estamos evaluando tener personal nuestro distribuido al menos en los muñecos más significativos”, adelantó.

Además, desde la Comuna señalaron que en aquellos casos en que se incumpla con este punto y utilicen fuegos artificiales durante la quema, no sólo labrarán actas de contravención sino que además les prohibirán armar momos el año siguiente.

Desde entonces y hasta ahora la transformación de esas figuras que se levantan gigantes en todos los barrios de la Ciudad ha sido inmensa, pero la tradición es la misma.

Este año, un repaso por el listado de muñecos inscriptos deja ver las más elegidas son las creaciones vinculadas a dinosaurios, superhéroes cinematográficos, los clásicos animados de Disney, personajes de las series más famosas y las alusiones a la clasificación al mundial de fútbol.

Los vecinos podrán votar, los días 30 y 31 de diciembre, entre los 76 momos inscriptos para elegir al más destacado de esta temporada, que será premiado antes de fin de año. Para favorecer a su preferido, los platenses deben ingresar al sitio www.geomomos.laplata.gov.ar

Cuentan que el primer muñeco nació a principios de los 50 en la puerta del almacén y bar de 10 y 40, de don Luis Tórtora, para homenajear a un jugador de Cambaceres. Desde entonces y hasta ahora la transformación de esas figuras que se levantan gigantes en todos los barrios de la Ciudad ha sido inmensa, pero la tradición festiva se repite cada año con el mismo entusiasmo.