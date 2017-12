“Gimnasia es una institución que tiene mucha historia y espero estar a la altura”

El flamante técnico tripero dialogó en exclusiva con este medio. La idea y sus expectativas de cara a la segunda fase del torneo

Amable, sereno y paciente. Así se presenta Héctor Santini ante cada pregunta que se le plantea sobre su nuevo cargo al frente de Gimnasia. Y el oriundo de Bahía Blanca sabe que no la tendrá nada fácil. Deberá ocupar el lugar que deja vacante César Adriani, quien resultó fundamental en la reorganización del Lobo y ayudó sobremanera para este presente.

“Decidí aceptar porque Gimnasia es una institución que tiene mucha historia. Me agarra en un momento que realmente tenía muchas ganas de dirigir. Sé que llego a un equipo que tiene potencial y que está para satisfacer las expectativas. Tiene buenos jugadores, jugadores jóvenes y es un momento muy bueno para dirigirlos”, comenzó el ex entrenador de, entre otros, Argentino de Junín.

Sobre su conocimiento del andar de un equipo que ha mostrado una versión en condición de local y una muy distinta en condición de visitante, Santini explicó: “Gimnasia está jugando bien porque está cubriendo las expectativas que se tenían. Tampoco la idea es cambiar mucho la filosofía del equipo. Una vez que yo esté al frente, me iré adaptando e iremos viendo a ciencia cierta de qué forma se puede jugar. Conozco al equipo y conozco a los jugadores, pero una cosa es verlo de afuera y otra distinta es estar en contacto con el plantel. Eso lo vamos a ir viendo en la primera semana que comencemos con los entrenamientos, el 2 de enero. Ahí vamos a ver lo mejor que podemos hacer, ver el extranjero a traer y buscar la forma de juego del equipo”, sentenció quien, hoy por hoy se encuentra en su Bahía Blanca natal para pasar las fiestas.

A LA CAZA DEL EXTRANJERO

Sabido es que Howard Wilkerson no continuará en la institución de calle 4. El oriundo de North Carolina, de 34 años, no cumplió con lo que se esperaba de él y por eso, uno de los primeros trabajos del flamante entrenador será decidir la contratación de un nuevo extranjero, pieza vital en cualquier equipo que aspire con dar un salto de calidad y pelear por el ascenso. Al respecto, expresó: “Estamos buscando. La realidad es que hay que adaptarse al presupuesto. No es nada fácil encontrar un jugador que cumpla con los roles que nosotros pretendemos. Lo ideal sería ir por alguien versátil, que pueda jugar tanto de espaldas, como de frente, y que pueda cargar bien en los tableros. La dirigencia se está manejando bien y estamos en contacto permanente. Es un momento bastante difícil para conseguir un extranjero, por la época del año. Pero tenemos fe, tenemos paciencia y seguimos buscando”

PRETEMPORADA CORTA Y COMIENZO RÁPIDO

El plantel tripero volverá a las prácticas el 2 de enero próximo en cancha de Atenas. Debido a que el flotante del Víctor Nethol se encuentra en pleno proceso de refacción, Santini estrenará conceptos en el Dante Demo de calle 13. Luego de los primeros entrenamientos al mando del equipo, el debut del Gimnasia de “Tito” se dará el jueves 11 del mismo mes. La primera prueba del 2018 será en condición de visitante, una de las falencias del Lobo, ante Tomás de Rocamora, en Concepción del Uruguay.

Hasta el momento, y con sólo dos partidos disputados en la Fase Nacional, Gimnasia ostenta un récord de una victoria y una derrota, y se ubica en la 6ta posición de la tabla de la Conferencia Sur.