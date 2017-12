Para Guardiola, “Otamendi es el Súperman del Manchester City”

El entrenador catalán le tiró flores al defensor argentino. “Nicolás nos ha ayudado mucho y es el mayor competidor del equipo”

| Publicado en Edición Impresa

El defensor Nicolás Otamendi fue catalogado como el “Superman” de Manchester City de Inglaterra según las propias palabras de su entrenador, el catalán Josep Guardiola.

“Otamendi nos ha ayudado mucho, !tenemos un Superman en el equipo!”, manifestó Guardiola en la conferencia de prensa que brindó a la espera del partido del próximo domingo ante Swansea City, como visitante, por la 21ra. fecha de la liga inglesa de fútbol.

Guardiola consideró a Otamendi como el “mayor competidor” que observó en su vida y afirmó que su presencia en el equipo es “muy importante” porque sin él hubiese sido “imposible” el liderazgo del campeonato, en condición de invicto, sumado al acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

“Si tuviese que señalar a un jugador que merece respeto por lo que hemos hecho hasta ahora en esta temporada, es Otamendi. Ser un defensor central en nuestro equipo no es fácil porque no solo tenes que defender. Este tipo de cosas se logran con valentía”, continuó el ex técnico del Barcelona.

A su vez, Pep indicó que el ex Vélez sabe “dónde pasar el balón, cuándo jugarlo” y está “realmente impresionado” por la lectura que emplea en las jugadas del partido.

En lo que va del certamen inglés, Nicolás Otamendi efectuó 1.734 pases, según la página oficial de Manchester City, por delante de su compañero, el brasileño Fernandinho.