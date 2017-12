Nicole-Moyano: detrás de escena de otra historia de desamor de verano

Agendas, exposición y reclamos provocaron que la pareja decidia tomar distancia en las Fiestas antes que forzar la situación

Las “cositas” de la vida atentan contra otra pareja en este inicio de un verano marcado por los desamores: Nicole Neumann y Facundo Moyano están en una especie de “impasse”, como admitió la blonda, aunque, con la situación siendo todavía muy reciente, intentó poner paños fríos y no poner nombre a la distancia que hoy separa su reciente noviazgo: “El está en Buenos Aires, yo en Punta”, dijo al respecto Nicole cuando decidió romper el silencio en “Cortá por Lozano” y le preguntaron por la separación, una frase que intentó ser chistosa pero que, como sucede con el humor, reveló los motivos profundos de la separación.

¿Transitoria? Así dejó entrever Neumann, quien confirmó que llevan una semana sin verse: “Lo extraño”, deslizó, subió una foto a Instagram con el con un emoticón de solcito como leyenda, y contó que “hablamos todos los días. Está todo re bien igual. El es un amor, nada de lo que se dice de él es verdad”: en la víspera aparecieron cientas de versiones sobre la separación entre ambos, pero la blonda insistió con que “son cosas que pasan”, “cositas que pasan y que no nos ponemos de acuerdo”.

¿Qué cosas? “En cosas, pavadas. No es que hay algo grave. No es que dijimos cortamos y no nos vemos más”, afirmó ella. Pero mientras la rubia pasa sus días en Punta, donde vacaciona con sus hijas, su ¿ex? cierra un año caliente en la Cámara de Diputados, y la relación se revela más difícil de compatibilizar: ella exige atención, tiene a sus tres hijas para cuidar y apunta a una vida más estable y familiar; él solo tiene tiempo en los breves lapsos en que la política no está llamando al celular. “​Los dos le ponen mucho amor pero se les complica. Ella es una madre, tiene que cuidar a sus nenas y además labura un montón, y él es un diputado de la Nación con una agenda complicada. Además de todo lo que se genera cuando se los ve juntos”, afirmó Connie Ansaldi, celestina de la relación.

Así, en medio de compromisos por las Fiestas y el fin de año (ella dijo que faltó a su cumple porque pasó Navidad con su familia; él no pudo acompañar a la rubia en sus vacaciones), las “cositas” se volvieron un abismo que abrió este “impasse” que Nicole no se atreve a llamar así todavía, con la esperanza de que superado el barullo de cierre de temporada se reencuentren.

LA EXPOSICIÓN

Otro tipo de barullo fue señalado como elemento clave en el final de la relación: las recientes declaraciones de Moyano (“mi noviazgo con Nicole, no me favoreció demasiado. La frivolización no favorece nunca a la política. Con ella no se puede ir a ningún lado porque nos sacan fotos”) explotaron fuerte en medio de una pareja en crisis, y aunque Nicole minimizó su impacto, también deslizó un palito para el diputado. “Podría haber sido un poco más feliz lo que dijo”, señaló y luego aclaró: “Igual él habló de que lo que no le favoreció fue la frivolización. Tampoco él está acostumbrado a dar declaraciones personales y eso lo pone un poco incómodo”.

“Él es un papelón. Es un poco hombre. Es un papelón. Ella es una reina pero fue engañada por este papelonero. Yo creo que ni ella misma sabe a quién tiene al lado. Es una mujer buena, honesta, mirá cómo preserva a las hijas. Creo que la agarró con las defensas bajas”, disparó el amigo de Nicole, Mariano Caprarola al escuchar estas palabras. Indignado, exigía que traten a la rubia como una reina, lo cual es absolutamente lógico; pero la agenda del diputado (un hombre, además, más joven, sin familia y acostumbrado a una vida sin ataduras, dedicada a su profesión) habría conspirado contra ese trato regal.

Ahora, si las palabras de Nicole revelan que ella precisaba más tiempo de Moyano, las del diputado muestran un hastío con la sobreexposición mediática que estaba viviendo. Llegando a fin de año en medio de una ola de calor que se replica en un ardiente clima social y político, Moyano habría preferido no redoblar esfuerzos para recuperar a Nicole ahora, sino aceptar el quiebre y esperar que, como dice la modelo, “la vida” determine el destino.

Pero ojo. Aunque tanto Nicole como Moyano hayan decidido cortar con las peleas por “cositas” y dejar que la vida fluya, ella le mandó un mensaje a través de los medios a él avisándole que más le vale no dormirse en la espera: consultada por los acercamientos que inevitablemente tendrán otros hombres en la costa uruguaya, la rubia señaló con esa sonrisa tan picante que “...tendrán que venir a marcar territorio”.

