Corta la bocha: Cande trató a Masini de “careta” por sus declaraciones

En su primera entrevista post-ruptura, Franco Masini llenó de elogios a su ex, Cande Tinelli. “Cande y yo nos despedimos muy bien, porque realmente es una persona a la que quiero mucho. Los motivos son personales y voy a reservarlos. Lo importante es que los siete meses que vivimos se convirtieron en lindos recuerdos para siempre. Porque cuando querés que tu ex sea feliz, cómo y con quién sea, entendés que lo que hubo fue amor del más puro”, comentó el actor en diálogo con la revista Gente.

Pero lejos de agradecer los mimos, la chica rebelde del clan Tinelli se puso muy picante al leer las palabras del galancito. “¿Se tragó a buda? Ahrre. Me levante ácida jujuu”, lanzó en respuesta a la noticia sobre estas declaraciones en la tuitósfera. ¿Era sobre Franco?, le consultaron rápido, y ella eligió desestimar lo obvio con otro palazo: “No, Franco ya fue”, disparó.

Las cosas no terminaron bien entre ellos: cuando se separaron, ella dejó en las redes, su medio elegido para expresarse, un duro mensaje contra el rubiecito. “El error está en desaparecer cuando más uno necesita al otro. Las cosas se enfrentan, no se les escapa”, disparó. Cuando una seguidora le dijo que su ex “era un boludo, muy chico”, ella respondió con un sugerente emoticón de “silencio”... Franco eligió el camino elegido por tantos otros famosos hoy: hacer de cuenta que la separación fue de lo más amigable. Pero Cande no tiene pelos en la lengua, y no contenta con descargarse, a morocha siguió durante el día con duros posteos dirigidos claramente a Masini y sus declaraciones. “Me pido perdón por todas las veces que dejé de ser feliz por alguien más”, posteó primero, y luego, como para cerrar el tema, escribió; “Fin de año, paciencia nula básicamente. No me banco la mentira, la hipocresía, el caretaje. Nada. Las cosas como son. Corta la bocha”.