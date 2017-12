Pampita y Pico, en crisis: ¿el perrito no tuvo nada que ver?

El ex tenista desmintió la versión que corre con fuerza sobre su separación de Pampita, y que dice que la modelo pisó al cachorro

| Publicado en Edición Impresa

Desde que Carolina “Pampita” Ardohain y Juan “Pico” Mónaco confirmaron que están atravesando una crisis, las versiones sobre el real motivo de la separación han sido variadas: se habló de una tercera en discordia, pero ambos salieron a aclarar que el distanciamiento no se debía a infidelidades y sacaron del medio el nombre de Sol Pérez; se dijo también que la exposición de la relación había agotado la paciencia del ex tenista. Y, mientras la modelo y Mónaco siguen manteniendo bajo siete llaves el secreto de la crisis amorosa, surgió también otra hipótesis: el perro de Mónaco.

¿Cómo? La versión que involucra a Osvaldo, el cachorro de “Pico”, suena hace semanas en radio pasillo, pero la ratificó desde “Los Ángeles de la Mañana”, Andrea Taboada ayer. Al parecer, apurada por llegar al “Bailando”, el auto que conducía el chofer de la modelo pisó al perrito. “El momento en que el chofer o ayudante atropella a Osvaldo Mónaco, Pampita lo llama a este hombre y le dice ‘apurate porque tengo que ir a ShowMatch, no me importa porque tengo que estar temprano’”. Esa supuesta actitud de la top habría provocado el cimbronazo en la pareja: al parecer, incluso, hubo una muy fuerte discusión en la veterinaria con testigos que aseguran que allí nació la grieta entre el tenista y la morocha.

DESMENTIDA

Sin embargo, fue el propio “Pico“ quien decidió desmentir de forma tajante esta versión a través de Twitter: “¡Por favor dejen de mentir y difamar cosas que no son reales! ¡¿Cómo pueden imaginarse semejantes historias?! Caro no tuvo nada que ver con el accidente del perrito, ¡al contrario, fue junto conmigo a encargarse de todo el cuidado y cariño que necesitaba!”, escribió indignado el oriundo de Tandil, quien en los últimos días se ha mostrado, en declaraciones y posteos 2.0, con el rabo entre las patas e intentando reconquistar a la modelo, que vacaciona solita en Punta, desmintiendo así las versiones que indican que el ex tenista se cansó de la controladora modelo.

Pico, indignado por las versiones en torno a Osvaldito, agregó: “¡Es increíble que tengamos que salir a aclarar la cantidad de cosas o suposiciones que hacen! ¡Osvaldo, el perrito, ya esta muy bien! ¡No inventen más historias!”.

¿Asunto cerrado? Con todas las hipótesis de las razones de la crisis desmentidas, y mientras la pareja no explica su crisis, las dudas continúan en torno a cada rumor que aparece sobre los motivos de la ruptura...