La Plata, consagrada como capital del rock

Cinco de las diez giras más convocantes del mundo pasaron por el Único en 2017. Lo que dejó otro año de shows inolvidables

En la temporada 2017, La Plata se confirmó como la nueva capital del rock: tras el estallido de rock que se vivió en la Ciudad en 2016 con la visita de los Stones, Paul McCartney y Coldplay, el Estadio Único volvió a vestirse de “nuevo Monumental” y fue escenario de cinco de los diez shows más convocantes del año a nivel mundial con las visitas de U2, Coldplay, Bruno Mars, Guns N’Roses (junto a The Who) y Ed Sheeran.

El show de U2 recaudó 316 millones de dólares en todo el mundo y encabezó la lista de giras más taquilleras del año con un show construido alrededor de su icónico “The Joshua Tree”, a 30 años de su lanzamiento, y no de su nuevo trabajo discográfico, “Songs of Innocence”. La espectacular pantalla fue el marco de un show sobrio y político que dejó chochos a los fans y contentos a los seguidores más “hiteros”. El espectáculo contó, además, con una inolvidable anécdota: previo al primer recital, el público disfrutó en la pantalla gigante montada por la banda irlandesa del partido entre Ecuador y Argentina que definió la clasificación de nuestra Selección al Mundial de Rusia.

El segundo show más taquillero, el que brindaron en conjunto los Guns y The Who, en su primera visita al país, fue elegido por numerosos especialistas como uno de los recitales del año: La Plata fue testigo de la segunda visita de la banda de Axl al país desde su regreso a la formación original, con un aperitivo de lujo como fue la primera presentación de la banda de Roger Daltrey y Pete Townshend en Argentina. Y los Who pagaron la deuda con el público argentino con un show notable.

Coldplay cerró su tour “A head full of dreams”, el tercero más exitoso del año, en La Plata, en el mismo escenario en que todo había comenzado: en 2016 Chris Martin selló su romance con el público argentino y el país, motivo por el cual decidió despedir la gira en el Único con dos shows agotados que tuvieron otra vez ese despliegue de colores y energía de la que son capaces muy pocas bandas hoy. La banda coronó el romance con su versión de “De música ligera”, cantada en castellano para el público local, que hizo rugir el Único.

Coldplay recaudó 238 millones en su gira este año, seguido de cerca por Bruno Mars, quien cosechó 200 millones en el inicio de su “24k Magic Tour” que marcó su segunda visita al país. El de Mars fue un espectáculo que invitó al movimiento, al baile, un show distinto, distendido y con un grado de desfachatez que no es habitual en el marco de estas giras “súper serias” que emprenden los artistas de relieve por todo el mundo: Mars es tan profesional como ellos, pero eligió divertirse en cada tema con sus amigotes de la banda, y contagió al fervoroso público que se acercó al Único.

Un público mayormente adolescente, como el que fue a ver a comienzos de temporada a Ed Sheeran, el octavo en la lista y dueño de un show difícil de encasillar: sólo en el gigantesco escenario, armado solamente con su guitarra y una loopera, el colorado inglés se enfrentó al mundo y, a juzgar por la multitud que chilló ante cada ocurrencia del “chico dorado” del pop.

La lista de las diez giras mundiales más convocantes fue encabezada por el tour de los Rolling Stones, que pasó por La Plata en 2016, y la completan Lady Gaga y Company, que no visitaron el país, el tour de Roger Waters, que llegará al Único en noviembre del año que comienza el lunes, y el show de Ariana Grande, único espectáculo de la lista que se vio en Argentina pero no en La Plata. Y si bien el 2018 asoma un poco menos estruendoso para el estadio de 25 y 32, el número 11 de la lista, Depeche Mode, ya tiene fecha de arribo a la nueva capital del rock: el próximo 24 de marzo abrirá la temporada de rock en la Ciudad.