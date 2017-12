Los planes de Cristiano Ronaldo: "Quiero hacer películas"

Cuando su carrera como futbolista está a pleno, Cristiano Ronaldo habló sobre lo que piensa para el futuro durante una entrevista concedida luego de recibir el premio Globe Soccer Awards.

"Me gustaría hacer películas", señaló la estrella del Real Madrid quien en ese sentido explicó que "Sé que cuando me retire tendré una buena vida. No digo eso porque tengo mucho dinero, lo digo porque probaré nuevas cosas... Por ejemplo, quiero probar a hacer películas".

A los 32 años Cristiano Ronaldo también adelantó en el transcurso de la misma entrevista que "Luego tengo mis empresas: mis hoteles, mis gimnasios, mi línea con Nike... Quiero aprender a ser un hombre de negocios", terminó indicando acerca de su futuro.