Por qué está trabado el retorno de Carlitos Tevez a Boca

El posible de retorno de Carlos Tevez a Boca parece más trabado que nunca y así lo hizo saber el propio representante del futbolista.

Adrián Roucco, el hombre que maneja los destinos del Apache, reconoció en las últimas horas que "No podemos avanzar, estamos trabados" con respecto a las gestiones que se vienen realizando para la salida de Tevez del fútbol chino para su reingreso al equipo xeneize.

"Hasta no resolver el tema con el club de China no podemos sentarnos a hablar con nadie", aseguró el representante del jugador.

En ese sentido Roucco explicó que si no consiguen rescindir con el Shanghai Shenhua será imposible avanzar con la incorporación a Boca.

Finalmente el apoderado del futbolista explicó que "Siempre me llaman, hay sondeos de todos lados. Hoy no se puede hablar nada porque todavía no se sabe si sigue un año más en China o no. Carlos firmó por dos y sabía eso. Después van pasando cosas que alteran el día a día y hay que saber qué piensa el club. Hoy estamos para lo que sea", terminó indicando.