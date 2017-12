Alcances del feriado

| Publicado en Edición Impresa

RECOLECCIÓN

El servicio de recolección de residuos no funcionará durante el feriado para ningún tipo de residuos, aunque se elaborará un esquema especial para hoy. De esta manera, se llevará adelante desde las 6 de la mañana en zona norte un recorrido de recolección de residuos no habituales y domiciliarios, mientras que en el casco urbano se realizará la misma a las 13 horas se recogerán los residuos no habituales.

ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado durante el lunes 1.

CONTROL URBANO

La Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano recibirá denuncias a través de la línea municipal 147. Además, el área incrementará los operativos viales y las inspeccions en fiestas clandestinas, aunque no se realizarán tareas administrativas.

SALUD

Los distintos Centros de Salud dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencia SAME, trabajará con total normalidad.

CEMENTERIO

El Cementerio Municipal contará con guardias de servicios de sepelios de 7 a 12 y el horario de recorridas y visitas será de 7 a 18.

REPÚBLICA DE LOS NIÑOS Y ZOO

La República de los Niños no contará con actividades programadas, ni abrirá el nuevo corredor gastronómico del predio ubicado en Camino General Belgrano y 501, pero sí abrirá sus puertas. El Bioparque La Plata se encontrará cerrado durante el feriado, retomando las actividades a partir del martes 2.

TRANSPORTE

Los micros del servicio de transporte público circularán con frecuencia reducida.