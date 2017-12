Con dos de Dybala y con Higuaín en cancha, la Juventus no afloja

Con una gran tarea del cordobés, la Juve le ganó de visitante 3-1 al Verona y quedó a un punto de la cima en la tabla del Calcio

La victoria del Napoli ante el Crotone el pasado viernes obligaba a la Juventus a conseguir los tres puntos ante el Hellas Verona para no ceder terreno en el Calcio, pero ni eso frenó a la Juventus que venció por 3-1 a Hellas Verona en su casa.

Con Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín desde el arranque, la Juve comenzó dominando y hasta se evidenció en el resultado. Tras un pase de la Joya al Pipa, este remató, la pelota dio en el palo y el rebote lo capturó Matuidi, quien a los 6’ puso el primero para la Juve.

LE COSTÓ MÁS DE LA CUENTA

En el complemento, el Hellas Verona sorprendió y encontró, a los 59’, el empate en los pies de Martín Cáceres. El uruguayo hizo valer la famosa ley del ex, y le complicó el trámite a la Juventus. A pesar del golpe, el escolta del Napoli tomó protagonismo y de la mano de Dybala llegó al 2-1: el ex Instituto capturó un rebote en el área y no perdonó a los 72’.

Y cinco minutos más tarde, fue el propio argentino quien liquidó la historia: agarró una pelota en 3/4 de cancha, encaró ante cinco rivales y, un tanto mordida, la colocó a la derecha del arquero que a pesar de la estirada, solo vio como Dybala estampó el 3-1.

NO HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS: GANÓ EL BENEVENTO

Y un día, el Benevento de Italia consiguió su primer triunfo en lo que va de la temporada. Este sábado, le ganó 1-0 al Chievo Verona de local y sumó de a tres recién en la fecha 19.

Hasta este partido, Benevento había cosechado sólo un punto: histórico 2-2 frente a Milan. Y ahora cantó victoria con el tanto marcado por Massimo Coda en el minuto 64.

De igual forma, sigue último en la tabla con apenas cuatro puntos.

EL RESTO DE LA FECHA

La fecha de la liga italiana, que comenzó el viernes con la victoria del líder Napoli sobre Crotone (1-0), tuvo ayer estos otros resultados: Atalanta 1 (gol de Alejandro ‘Papu’ Gómez)-Cagliari 2, Bologna (Rodrigo Palacio) 1-Udinese (Albano Bizarri, Maxi López y Rodrigo De Paul) 2, Roma (Federico Fazio y Diego Perotti) 1-Sassuolo 1, Sampdoria (Matías Silvestre) 2-SPAL 0 y Torino (Nicolás Burdisso y Lucas Boyé) 0-Genoa (Nicolás Spolli) 0 e Inter 0-Lazio 0.