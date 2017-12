Las motosierras no aflojan ni en pleno verano y las podas siguen siendo motivo de controversia

Denuncian intervenciones en el corredor de 12 entre 54 y 64. Por lo general las hacen para “despejar las luminarias” por seguridad

Protagonistas nada secundarios del resurgimiento comercial de calle 12, en el marco de la remodelación integral que se llevó a cabo hace doce años entre 54 y 64, los jóvenes lapachos de ese tramo no se salvaron de caer, en pleno verano, en manos de los encargados de las motosierras municipales. Durante la semana que pasó, vecinos y comerciantes de las cuadras aledañas con el parque Saavedra presenciaron estupefactos cómo muchos de los ejemplares que ofrecen sombra, reparo y belleza al paseo quedaban reducidos a “plumeros” verdes: largos penachos con un manojo de follaje en su extremo superior.

Episodios similares se vivieron en la plaza de 25 y 60 que todos los vecinos conocen como Brandsen -formalmente rebautizada Perón- y en 54 entre 8 y 12, donde ante la inquietud vecinal se respondió que “hay que despejar porque va a pasar el micrito de los turistas, el city-tour”.

Concretamente, las incansables cuadrillas que actúan en el ámbito de incumbencia de la secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental del municipio, contratadas al decir de los propios capataces mediante el esquema de cooperativas tercerizadas, ya llevan eliminados miles de metros cúbicos de follaje de muchas de las arboledas más emblemáticas de la Ciudad.

No obstante, en este caso desde dicha área aseguraron que “en esas direcciones no se hicieron trabajos”, pese a lo denunciado por los vecinos. Admitieron, en cambio, “que en otros lugares se puede haber hecho despeje de puntas para que no afecte la iluminación”.

Las justificaciones oficiales, que en general van a contrapelo de los criterios de ambientalistas e ingenieros forestales, rondan siempre en torno a cuestiones de “despeje de luminarias” por “seguridad”, aunque no se conocen estadísticas comparativas acerca de la baja de criminalidad en calles con árboles mutilados.

Hace tres meses, una brutal intervención sobre las históricas tipas y tilos de calle 71, en Meridiano V, encendió las alarmas respecto de la decisión de la Comuna de “quemar los papeles” y empezar a podar en cualquier época del año.

Entonces fue duramente cuestionada la manera en que quedaron varios tilos, absolutamente deformados y con todo el peso acumulado en la copa, lo que aumentó considerablemente su fragilidad ante las cada vez más frecuentes tormentas de viento. También se dejaron cortes de cara al cielo y sin sellar, que facilitan el ingreso de agua de lluvia, acelerando la putrefacción interna de los troncos.

El arbolado público es esencial para mejorar la calidad de vida de la población

De ese modo, cualquier pequeña oquedad comienza a juntar líquido, y se convierte en el paraíso de los microorganismos y hongos que ahuecan la madera. Como resultado, la salud del árbol se debilita, su estructura pierde sustentación, y tarde o temprano muere. Esa misma poda, que deja al descubierto y apuntando hacia arriba las cavidades en el centro de la grandes ramas, es también la que la Comuna practicó sobre los añosos tilos de avenida 7 entre plazas San Martín y Rocha, en operativos nocturnos.

En este contexto, acceder a los informes técnicos que deberían ser elaborados por ingenieros forestales antes de la realización de acciones a mediana o gran escala es misión imposible. Si bien el municipio viene anunciando desde abril pasado el inicio del plan de reforestación “6 mil árboles”, para comenzar a reponer el patrimonio perdido, éste brilla por su ausencia mientras las talas avanzan por todas partes.

Los expertos clasifican las caídas de árboles en dos grupos principales: las producidas por causas naturales, y las que devienen de acciones provocadas por el hombre. Entre las primeras, se cuentan la acción de vientos superiores a 80 kilómetros por hora, la excesiva acumulación de agua de lluvia que asfixia las raíces y debilita la base de sustentación, y la decrepitud por edad, que varía según cada especie y puede favorecer la caída del árbol aunque no presente signos de deterioro ni esté hueco.

Pero las causas denominadas artificiales incluyen a las podas mutilantes o realizadas en forma clandestina, o por personal no idóneo, que propician el ingreso de plagas e insectos a un ejemplar que termina debilitándose y ahuecándose. “Se hace daño sin necesidad alguna, porque siempre las demandas urbanas se pueden resolver mejor” reflexiona el docente e investigador platense Alfredo Benassi: “es muy fácil arruinar en un día un patrimonio que tomó sesenta años construir. Hay que reforestar todos los espacios verdes y extraer los ejemplares secos, que son muchos, y los que evidencien más peligro potencial; pero una cosa no se puede hacer sin la otra”.

En el contexto urbano el patrimonio forestal absorbe contaminantes aéreos; modera el frío y el calor; acota el grado de radiación solar; regula la velocidad del viento y atrapa partículas de polvo; crea pantallas que amortiguan los ruidos del tránsito; contribuye con la absorción de excedentes pluviales; y contrarresta el efecto invernadero.