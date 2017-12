“Tuve que ver a toda mi familia tirada en el piso”, dijo el tío de una de las víctimas de la masacre

Es pariente de Mariela Noguera, ex mujer del penitenciario que, después de matarla a ella, asesinó a otras 4 personas a tiros

Un tío de la mujer que el viernes fue asesinada a balazos en la ciudad de Santa Fe por su ex pareja, quien mató a otros cuatro familiares de ella, dijo ayer que es “aberrante” lo que vio y calificó al presunto autor de la masacre como “un tipo violento”.

Gastón, el familiar de Mariela Noguera (35), asesinada por el agente del Servicio Penitenciario Facundo Solís (33), contó a la radio Aire de Santa Fe que lo que se vivió en el barrio Alfonso de esa ciudad “fue una locura” y que tuvo que ver a toda su familia “tirada en el piso”.

A Solís, que fue detenido por el quíntuple homicidio, lo describió como “un tipo violento” que “viene de una familia violenta”, y contó que el policía “ya había tenido un intercambio de palabras y la había golpeado a ella (por Noguera) anteriormente”.

Según manifestó Gastón, el ahora detenido “siempre se rió de todos” y en el barrio “cualquiera al que le pregunten por las cosas que hacía, diría que no tiene nombre”.

“No puedo creer que un tipo pueda estar en esa fuerza policial siendo lo que es”, se lamentó.

En tanto, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe aseguraron que hasta el momento no se fijó la fecha de la audiencia imputativa al sospechoso. El fiscal del caso, Gonzalo Iglesias, solicitó una serie de medidas, como el levantamiento de rastros y de las vainas secuestradas .

Iglesias confirmó también que sobre Solís pesaba una medida de restricción de acercamiento al domicilio de su ex mujer por una denuncia que ella presentó a principios de este mes, pero desde el Servicio Penitenciario aclararon no haber sido notificados de esa medida.

El hecho se registró cerca de las 15 del viernes en la vivienda de Noguera, ubicada en Monseñor Zaspe al 4100, cuando Solís se acercó a la casa, retiró a sus dos hijos, un niño de 7 años y una nena de 3, y los llevó a la vivienda de su madre, ubicada en el vecino barrio de Santa Lucía. Al rato, regresó a la finca, atacó de varios balazos a su ex pareja y se dirigió a una casa de la misma cuadra donde residía la madre de ella.

De acuerdo a los investigadores, allí mató a balazos a su ex suegra, Carmen “Cuqui” Loseco (70), a su ex cuñada Sonia Noguera (30), la hija de su ex pareja, Ailén Soto (19) y al novio de ésta, Joel (20). Además, hirió de un balazo en un brazo a otro hijo de Mariela, de nombre Franco (17), quien está internado fuera de peligro en el hospital José María Cullen.

Vecinos del lugar convocaron a las fuerzas de seguridad tras escuchar los disparos y minutos después la casa donde se atrincheró el atacante fue rodeada por decenas de policías. Tras una breve negociación, Solís se entregó.

Si bien inicialmente se había informado que el agente pertenecía a un grupo especial, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se informó que trabajaba como “operador” y había ingresado a la fuerza el 11 de Octubre de 2005, por lo que tenía 12 años y 2 meses de antigüedad en la fuerza.