Susana tuvo su noche mano a mano con Maluma

En su visita al living el artista colombiano habló de todo y hasta cantó "Felices los 4"

Susana Giménez se dio el lujo de tener en su living nada menos que a Maluma, uno de los cantantes latinos más codiciados del momento y de gran presente de la mano de su hit "Felices los 4".

Si bien el encuentro con el cantante colombiano fue emitido ayer en su programa de la diva por Telefe, la visita se dio el viernes ya que Su aprovechó el paso del cafetero por el Hipódromo de Palermo para darle cierre a su gira internacional.

El momento más divertido de la noche salió de Susana al recordar una desopilante experiencia en Medellín, la tierra madre de Maluma, cuando estaba cantando y falló el play back. La diva contó entre carcajadas que, para colmo, estaba en bikini y plumas, lo que agrandó aún más el papelón.

Maluma le preguntó cuándo había ocurrido eso, y ella le respondió que él ni siquiera había nacido.

La diva aprovechó el encuentro para preguntarle por su situación sentimental. "Es difícil, pero estoy tranquilo. Me encanta conocer personas que suman en tu vida. Ahora estoy tranquilo y feliz. Lo más bonito es el cariño de la gente, es algo muy bonito. Por eso escogí esta carrera", tiró el artista paisa.

Sobre el estilo de mujer que le gusta, dijo: "No tiene que ser hermosa, pero si viene hermosa uno lo recibe con los brazos abiertos. Una mujer real, que te quiera en todos los momentos. Cuando estás arriba y abajo. Que sea una motivación y saque lo mejor de ti, que ayude. Que cuando me vea a los ojos, vea a Juan Luis detrás de Maluma. De mi carrera me encargo yo y mi equipo de trabajo. Pero en la parte personal y espiritual, uno necesita una mujer que lo ayude a superarse"

Después, a pedido de las fanáticas, y para debilidad de Susana, Maluma se desprendió la camisa, no sólo para mostrar sus tatuajes sino también para lucir su figura espectacular. ¿El secreto? Ninguno: ir al gimnasio todos los días.

En su paso por el living halagó a artistas como Ricky Martín, Shakita y a su maestro, Marc Anthony: "Marc es como un hermano mayor. Ricky es una persona súper elevada a nivel espiritual. Y Shakira tambien", tiró.