Un basquetbolista se infartó en pleno partido

Tyvoris Solomon, jugador de los Bulldogs, del básquet universitario de Estados Unidos, sufrió un infarto en pleno partido pero por suerte pudo ser asistido rápidamente y le salvaron la vida.

Mientras se encontraba en el banco de suplentes, el jugador sufrió una descompensación pero rápidamente fue asistido por el cuerpo médico y luego fue trasladado a un hospital donde se recuperó satisfactoriamente.

After collapsing on the bench and receiving CPR, South Carolina State senior Tyvoris Solomon was stabilized and taken to the hospital where he "is awake and responding," per @GoodmanESPN. pic.twitter.com/usc42ck3wA