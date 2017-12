El diario El País compara a Pablo Moyano con el hijo del mítico dirigente sindical Jimmy Hoffa

Hace foco en que ambos dirigentes gremiales heredaron la conducción de los sindicatos

En un extenso artículo, el diario El País de España trazó una comparación entre la familia Moyano y el mítico dirigente sindical estadounidense Jimmy Hoffa y cómo sus hijos se convirtieron en los herederos del poder sindical que supieron ejercer.

Si bien relata las distintas áreas en las que los Moyano tienen representación, hace foco en Pablo, quien desde que su padre asumió la presidencia de Independiente, es quien conduce el gremio Camioneros y desde hace un tiempo sube la voz disidente en la CGT.

“Los Hoffa son un símbolo de pelea, de resistencia, de lucha por la dignidad. Dicen que estaban con la mafia, pero se dicen tantas cosas. Tan malo no debía ser cuando sus trabajadores lo defendían y votan a su hijo”, cuenta Pablo Moyano, quien hace poco viajó a Estados Unidos y estuvo reunido con Jimmy Hoffa, cuyo padre supo convertir el gremio de los camioneros en un elemento de poder, al punto que llegó a estar preso acusado de vínculos con la mafia, antes de desaparecer en 1975.

“Mi padre admira a Hoffa pero no acabará como él. Es verdad que hay cosas parecidas en nuestras historias, pero nosotros no acordamos con la mafia. Son distintas sociedades, distintas épocas. Acá se pelea contra los empresarios y contra el Gobierno. Tampoco teme acabar en la cárcel. Ni él ni yo. Sería un orgullo que un gobierno gorila [antiperonista] me lleve preso por defender los intereses de los trabajadores. Pero no tienen nada contra nosotros. Que investiguen”, le cuenta Moyano al periodista que trabajó en la nota, que con el título "Monarquías sindicales" relacionó estos dos casos de camioneros que heredaron los sindicatos que supieron conducir sus padres y que actualmente los tienen al frente.