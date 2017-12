Cande Tinelli picante contra su ex y sus fanáticas

A través de Twitter les dejó un mensaje muy contundente

El sábado pasado, Ángel de Brito dio la primicia, Franco Masini y Cande Tinelli ya no eran más pareja. Ella fue quien se encargó mediante Twitter de confirmarlo en forma muy escueta.

Aunque pasaron pocas horas, ya comenzó la polémica. La hija de Marcelo recibió cientos de mensajes de apoyo en los que criticaban a su ex y ella le puso "me gusta" a los más destacados.

"¡Pájaro que comió voló y sin problemas!"; "Cande es muy chiquito Franco, te deseo que sanes tu corazoncito y encuentres alguien que sepa contenerte"; "Es que su pelo largo no lo deja madurar, ¡sos mucha mujer, beso!"; "Te banco bombona. Si no esta, no sirve simple: sabelo que siempre hay alguien dispuesto a estar...", fueron algunos de los mensajes resaltados.

Luego, publicó sin rodeos: "En este momento las Masinistas me soban la quena", refiéndose a las fanáticas de Franco Masini.