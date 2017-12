Basural en un zanjón de Los Hornos

| Publicado en Edición Impresa

En 137 y 71, los vecinos se quejaron porque hay un zanjón en el que arrojan toda clase de basura y se ha formado un foco infeccioso tremendo, según apuntan en el barrio. En el zanjón donde descarga agua el arroyo Regimiento, la situación “se está co mplicando de manera preocupante, porque no hay controles y dependemos de la gente que tenga la buena voluntad de dejar de arrojar desechos en forma indiscriminada. El olor nauseabundo está dominando en el barrio y ya no podemos vivir en estas condiciones”, dijo uno de los vecinos que habló con este diario.