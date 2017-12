Más quejas por el estado de la calle 600 de Arana

| Publicado en Edición Impresa

“Los vecinos de calle 600 desde 137 hasta 162 no podemos convivir mas con el mal estado de la calle”, asegura Néstor Sánchez, uno de los frentistas que realizó múltiples reclamos por esta calle.

Según los vecinos, la calle fue asfaltada en 1968 por ser importante , troncal y la única que permite comunicar tanto a los vecinos que juntamos 1.100 firmas como a los vecinos de otras localidades que vienen desde Sicardi o de Ruta 11 desde Correas, Bavio y Magdalena y para no llegar a los semaforos de Los Hornos la usan para salir hacia el oeste y llegar a la calle 66 y de esta a Ruta 36, a Ruta 36 y a Ruta 6.

Incluso cuando se corta en 137 y 80 por algún reclamo vecinal la misma gente de Transito de la Municipalidad corta y obliga a todo el transito a pasar por esta calle 600 que comienza en 137 y termina en 167. Como estas ultimas 5 cuadras ya fueron repavimentadas en los años 2.014 no se pone reclamo del estado de la capa asfaltica.

“Por distintos barrios de La Plata vemos todos los días que se esta mejorando pero en esta calle seguimos con pozos, pastizales y cañaverales en los costados que ninguna maquina los corta. Pertenecemos a Los Hornos pero no tiene máquinas esta delegación y además es tan grande que no dan a basto al centro de Los Hornos y no hacen tiempo a llegar a a 600. Han cortado el pasto un par de veces en este año con mucho esfuerzo, empeño y sacrificio en el comienzo de la 600 o sea de 137 a 139 pero no continuan y ya tienen que irse a otras calles del centro de Los Hornos”, detallan los vecinos.

PELIGRO INMINENTE

El peligro es inminente, apuntan los vecinos, porque “para esquivar los pozos los vehículos van de un lado al otro junto con la gente que camina o va en bicicleta. También se juntan grandes contingentes de ciclistas profesionales que la toman a menudo. El micro 307, que pasa tres veces en el día, ya no puede pasar mas.

Los vecinos, a su vez, firmaron un petitorio para presentar ante el intendente municipal Julio Garro con el fin de que se adopte una solución en el menor tiempo posible para una zona que los frentistas consideran “abandonada a su suerte”, con las complicaciones que genera para miles de frentistas.