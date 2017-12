En su carrera por achicar el gasto, Nedela mete mano en las cooperativas

Las cooperativas se encargan del barrido porque entre los 1.550 empleados que tiene la comuna la mayoría son oficinistas, se indicó.

La comuna berissense buscará reducir sus gastos operativos en otros $5 millones mensuales, en la carrera hacia la meta que marcó la gobernadora María Eugenia Vidal y que en esa vecina comuna ya se tradujo en un fuerte achique en el pago de horas extras y una sensible reducción de la planta de funcionarios políticos. Entre ambas medidas, el radical en Cambiemos Jorge Nedela espera ahorrar unos $4 millones mensuales que a fin de año sumarían unos $48 millones.

En esa carrera hacia la racionalización del gasto público o, al decir de la Gobernadora “ahorrar cada mango que nos toque administrar”, Nedela se decidio a meter mano en un área altamente sensible: las cooperativas.

Berisso contrata los servicios de cuatro cooperativas de trabajo que se encargan del barrido de calles, recolección de las bolsas que genera esa tarea; recolección de residuos no habituales (ramas, chatarra etc.); y destape de caños de cruces de calles.

Se trata, según se explicó, de tareas que no cumple el personal municipal asignado a la recolección de residuos no habituales. En ese marco, fuentes del área de Servicios Públicos de la comuna revelaron que aunque quisera, Nedela no podría contar con personal municipal para llevar a cabo los trabajos que hacen los cooperativistas. La razón fue explicada en forma sencilla: “la mayoría de los 1.550 empleados que tiene el municipio son oficinistas y el Sindicato no nos permite sacarlos de las oficinas y mandarlos a trabajar a la calle”.

Ante ese panorama, en la comuna berissense insisten: “tenemos 1.550 empleados y ningún barrendero. Por eso tenemos que contratar cooperativas”.

Los contratos que el municipio tiene con las cuatro cooperativas que le prestan los servicios que no puede pedirle a sus empleados de planta, significan una erogación de $6 millones mensuales, unos $72 millones al año.

Esta semana Nedela se plantó ante sus funcionarios del área de Servicios Públicos y les informó: “No podemos seguir pagando esto”.

Las fuentes revelaron que en los últimos meses, cuando la crisis financiera del municipio empezó a recrudecer, la deuda con las cooperativas ya superaba los $10 millones. “Se le deben algo así como tres meses lo que pasa es que algo se ha ido pagando. El tema es que no podemos seguir acumulando deuda”, indicaron.

En las cuatro cooperativas berissenses trabajan alrededor de 300 personas. La mayoría cobra cerca de $2.500 por su labor en el programa Argentina Trabaja y, como “extra” cumple funciones para el municipio por otros $2.500.

Pero el gasto mayor no son los salarios de estos trabajadores sino el alquiler de los elementos que utilizan: camiones y otras herramientas. En el arranque de la gestión Nedela se compraron ocho camiones compactadores y se procuró reparar el escaso parque automotor heredado. Al respecto, una anécdota es repetida en ese municipio: “Al inaugurar la gestión había un sólo camión y para hacerlo arrancar lo empujaban a las seis de la mañana y lo dejaban en marcha hasta las dos de la tarde porque tenía el burro de arranque roto y no había dinero para hacerlo arreglar”.

Con una situación algo mejor, Nedela se propone ahora achicar el gasto de los servicios de cooperativas poniendo en manos de esos trabajadores los vehículos y las herramientas propias del municipio.

“Vamos a reformular los contratos de manera que sólo vamos a pagar la mano de obra ya que el resto lo ponemos nosotros”, indicaron.

Según trascendió, reformular esto requiere de un delicado movimiento político. “Muchos cooperativistas pertenecen a movimientos sociales, pero estamos hablando con ellos, explicándoles la situación y garantizándoles que su trabajo no se verá afectados”, señalaron.

En ese marco, el titular de Servicios Públicos, Raúl Murgia dijo que “tenemos la necesidad de seguir contando con los cooperativistas, pero debemos bajar los costos operativos. Murgia confirmó en ese sentido que se implementará “la utilización de camiones de carga, compactadores, hidrogruas y otros equipos propios del Municipio para acompañar las acciones de limpieza en la vía pública que llevan adelante los cooperativistas. La idea es que el ahorro no afecte a las personas vinculadas al programa”, concluyó.