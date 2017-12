El duro desafío de convivir con un familiar que padece esquizofrenia

Marta Sagastume, Presidente de la Asociación de Ayuda a Familiares de Personas con Esquizofrenia “ Ninguna familia está capacitada de antemano para contener y ayudar a un familiar con esquizofrenia y esa dificultad termina afectándolos a todos. Porque no sólo genera conflictos sino también un desgaste que les impide estar en las mejores condiciones para cuidar a quien está enfermo, lo que hace que enfrente un mayor riesgo de sufrir crisis. Por eso decimos que las personas no pueden recuperarse solas: también su entorno familiar tiene que sanar. Precisamente para eso está la psicoeducación, que no es otra cosa que aprender a manejar esas situaciones anormales que se vuelven normales cuando se convive con alguien con esquizofrenia”