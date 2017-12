Riesgo para los tres líderes de Primera A

| Publicado en Edición Impresa

CRIBA, Nueva Alianza y Estrella, los tres líderes con 25 puntos, empezarán a definir esta tarde su suerte en el Clausura 2017, a dos fechas del final de la temporada.

El Azulado, que viene de cerrar una gran campaña en el Federal B (finalizó cuarto), viajará hasta Villa Elisa (411 y 21 A) para enfrentar desde las 17:30 a Curuzú Cuatiá.

Nueva Alianza, por su parte, recibe en 38 y 155 a CRISFA; mientras que Estrella visitará a Villa Montoro, en 96 y 118.

A dos fechas del cierre, incluyendo la de esta tarde, los tres candidatos tendrán que poner toda la carne en el asador en procura de poder alcanzar su objetivo. Sin dudas que será un final a toda orquesta, pues los tres llegan cabeza a cabeza y con las mismas posibilidades.

Aún no hay nada resuelto, pero la jornada marcará tendencia.

La decimocuarta fecha se completará así: San Lorenzo de Villa Castells vs. Villa Lenci (6 y 485); Círculo Cultural Tolosano vs. Centro de Fomento Los Hornos (528 bis y 116 bis); La Plata FC. vs. Asociación Coronel Brandsen (25 y 514) y Everton vs. San Martín (7 y 629).

También empieza a definirse en esta fecha el descenso. San Martín, casi condenado, pende de un hilo; en tanto que el Fomento está algo más aliviado.

En tanto, por la B, hoy a partir de las 17:30 se cierra la temporada. En la cancha de Romerense (517 y 168), el local recibe a Talleres. Además, Alumni-Polideportivo Gonnet; Tricolores-Comunidad Rural e Independiente-For Ever.