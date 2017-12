Boca no jugó bien, pero volvió al triunfo para seguir en lo más alto de la tabla

Superó 2 a 0 a un laborioso Arsenal, con goles del juvenil Vadalá y del colombiano Cardona. No le sobró fútbol, pero se mostró contundente

Boca no la pasó bien en su casa ante el modesto Arsenal, pero, así y todo, se quedó con una victoria inobjetable, ya que supo golpear en el primer tiempo y al final, para triunfar 2 a 0 y permanecer en lo más alto de la tabla de posiciones. Su gente se fue cantando por la Copa Libertadores, pero intimamente sabían que el equipo no había jugado para nada bien y que costó más de la cuenta obtener el triunfo que le permita no ceder terreno a manos de San Lorenzo. La victoria fue por 2 a 0, con conquistas del juvenil Guido Vadalá y Edwin Cardona, ya casi en el final del partido.

Boca salió con decisión desde el primer minuto, con la premisa de imponer condiciones en el trámite. El equipo del Mellizo adelantó sus líneas, presionó en la zona media y salió rápido por las bandas, con dos punteros bien definidos como Espinoza y Pavón.

Ese afán del Xeneize de plantarse con muchos efectivos en campo enemigo, de todas maneras, se vio afectado por un interesante manejo de pelota de los del Viaducto, que supieron contrarrestar el protagonismo local, con algunas triangulaciones que casi siempre nacieron en los pies de Lucas Wilchez, el estratega del elenco de Humberto Grondona.

El primer cuarto de hora fue todo de Boca, pero con el correr de los minutos, al no poder encontrar los huecos en el fondo del elenco visitante, la desesperación del dueño de casa empezó a tener una influencia directa en el trámite.

Al equipo azul y oro le faltó, en la primera media hora del partido, encontrar claridad para poner una pelota distinta en los últimos metros del terreno de juego.

BOCA ENCONTRÓ EL CAMINO AL GOL EN SU PEOR MOMENTO

Cuando empezaba a complicarse el panorama para el dueño de casa y los murmullos se apoderaban de la platea, en una jugada inteligente el Xeneize logró ponerse en ventaja cuando el cronómetro marcaba el minuto 34 del primer acto.

El colombiano Cardona apareció por el sector derecho como un extremo, levantó la cabeza y colocó un centro preciso contra el corazón del área de los de Sarandí. Allí, se filtró entre los centrales el juvenil Guido Vadalá, quien se arrojó para definir a un toque, tomando el esférico de sobrepique y rompiendo la paridad. El 1 a 0 le dio serenidad a Boca y desnudó algunas falencias en la defensa de la escuadra de Humberto Grondona, a la que se le hizo difícil controlar el juego por las bandas, ya que fueron doblados en más de una oportunidad. De todas maneras, lejos estuvo de pasar por encima a su rival el elenco de Guillermo.

Abajo en el marcador, Arsenal se animó a manejar la pelota, aprovechando algunos espacios dejados por Boca, donde no tuvo su mejor noche Wilmar Barrios, quien además lució un tanto errático en el manejo de la pelota.

Eso sí, las de Arsenal fueron más insinuaciones que posibilidades concretas de gol, porque a los intentos en tres cuartos de campo, jamás le siguieron finalizaciones cerca del arco de Agustín Rossi.

Ese tramo final de la primera etapa encontró a Boca ya ganancioso, aunque nunca patrón de la cancha y a un Arsenal que, aún con sus limitaciones, supo cómo dar pelea. No se vio en el terreno de juego la notable diferencia que existe entre un plantel plagado de figuras y otro que viene peleando desde hace rato en la zona baja con muchos jóvenes y apenas un puñado de hombres de experiencia en el fútbol grande.

En el complemento el panorama no se modificó demasiado, ya que este Boca puntero y todopoderoso nunca pudo imponer su juego ante el humilde Arsenal, que se las ingenió con poco para mantenerse en partido.

UN BOCA DESCONOCIDO SUFRIÓ HASTA EL FINAL PARA ASEGURARSE LA VICTORIA

El partido tomó ribetes inesperados durante todo el segundo tiempo. Mientras todas las especulaciones previas marcaban la posibilidad cierta de una goleada, el juego del local fue perdiendo peso y, de la mano de ello, los de Humberto Grondona se animaron a plantarse cara a cara y desarrollaron un juego más que interesante, para por momentos poner en discusión esa supremacía en el marcador.

El gran problema de la visita fue la falta de potencia en el último tramo del terreno. Lo intentó Grondona colocando a Contreras como centrodelantero neto, pero ni siquiera así pudo lograr ocasiones claras de gol, más allá de algún rompimiento de los volantes para pisar el área del xeneize.

El transcurso de la última media hora encontró a los del Viaducto batallando como podían para acercarse a la igualdad y a Boca extrañando horrores a sus generadores de fútbol. Se nota mucho que en el mediocampo faltan hombres de peso para distribuir el balón, las ausencias obligadas están haciendo mella en el juego del puntero del campeonato.

En el final, cuando Arsenal se animaba a soñar con la chance de empatar, en una acción aislada, el colombiano Edwin Cardona puso el 2 a 0 y, con ello, estableció las cifras definitivas para la victoria de los de azul y oro. Fue un triunfo que le permitió volver a la senda de la victoria y seguir mirando a todos desde arriba, pero su fútbol quedó en deuda.