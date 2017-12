Melano y a la bolsa

El equipo conducido por Lucas Bernardi golpeó de entrada y luego aguantó con línea de cinco las embestidas del conjunto cordobés. Mariano Andújar tapó un penal en el comienzo del complemento

Triunfo de Estudiantes en Córdoba? Triunfazo. El Pincha se impuso 1-0 a Talleres con gol de Lucas Melano a los 16 minutos del primer tiempo y luego lo defendió con uñas y dientes, con un penal tapado por Mariano Andújar incluido. Por empuje el conjunto cordobés mereció empatarlo, pero el Pincha terminó con línea de cinco y todos sus jugadores en su campo para lograr por primera vez en las once fechas que van de la Superliga dos victorias consecutivas.

El comienzo del partido fue perfecto para el Pincha, porque en apenas quince minutos consiguió lo que fue a buscar a Córdoba: ahogó el circuito de juego de Talleres y, en la primera que tuvo, la mandó a guardar. El gol fue gracias a los pibes, ya que Matías Ruiz Díaz forzó un rebote del arquero local tras un buen remate desde lejos y luego, Carlo Lattanzio, habilitó por la izquierda a Melano, quién empujó la pelota al fondo de la red y festejó su tanto con un gusto especial por su pasado en Belgrano.

Ese tanto dejó helado al Mario Alberto Kempes y a la “T”, mientras que Estudiantes dominó el trámite de juego los minutos siguientes. Pero de a poco el conjunto local se fue acomodando adentro de la cancha y, sin inquietar demasiado a Mariando Andújar, empezó a ser el claro dueño de la pelota.

Las amarillas repentinas a Iván Gómez y Rodrigo Braña (estaban los amonestados los dos a los 26 minutos) condicionaron la recuperación de la pelota del equipo estudiantil, algo que aprovechó Talleres para ganar la mitad de la cancha. D esta forma, los dirigidos por Frank Kudelka eran los que proponían mientras el Pincha apostaba a los contragolpes.

La primera chance clara para el local llegó a los 25, cuando Andújar salió mal tras una pelota parada y Jonatan Schunke debió salvar a menos de un metro de la línea de gol. Cuatro minutos después ocurrió una situación similar, porque el arquero pincharrata volvió a dudar en la salida e hizo vista ante un cabezazo de Gandolfi que se estrelló en el palo derecho. En la respuesta, y aprovechando los espacios que dejaba Talleres en el fondo, Ruiz Díaz la tomó en la medialuna del área y sacó otro buen remate que casi se le mete a Guido Herrera.

Los cordobeses iban creciendo en el dominio de la pelota minuto tras minuto pero, proporcionalmente, se volvía cada vez más errático en ataque. Estudiantes, en tanto, se encontraba bien replegado en su campo esperando la velocidad de sus internos. Y de esta manera casi llega al segundo cuando Gómez, tras una buena jugada de Lattanzio por derecha, se filtró dentro del área y quedó mano a mano con el arquero de Talleres, quien le sacó la pelota con infracción que el árbitro Diego Abal entendió que no era. Dicha jugada sería el final de partido para el juvenil 1997, quién quedó muy dolorido y se terminó yendo reemplazado por Fernando Zuqui a falta de cinco minutos para el entretiempo.

Sin tiempo para mucho más terminó la primera etapa en el Kempes, con un Estudiantes efectivo en ataque que aguantó las embestidas desordenadas de Talleres, que tuvo la posesión de la pelota pero mostró pocas ideas para lastimar al Pincha.

ANDÚJAR, EL SALVADOR DEL COMPLEMENTO

En la segunda etapa el libreto del partido fue el mismo que el del primer tiempo, aunque se jugó en un ritmo menos frenético, algo que no le permitió tener tantos contragolpes claros a Estudiantes. La historia en dichos 45 minutos no empezó nada bien para Estudiantes porque, a los 6 minutos, Abal le cobró un penal en contra por una supuesta infracción de Ruiz Diaz a Leonardo Godoy que no existió. Pero Andújar, que en el primer tiempo había sido uno de los más flojos, se redimió: le adivinó la intención a Junior Arias y, volando hacia su derecha, evitó el empate de la T.

Ante esta situación, Bernardi volvió a meter mano en el equipo y, esta vez, con un claro objetivo: cuidar el 1-0 a favor. Por eso se retiró Carlo Lattanzio y se metió Israel Damonte, quién acompañó en el medio al Chapu. Ruiz Díaz, en tanto, se retrasó unos metros y terminó formando una clara línea de cinco en el fondo.

Talleres, con cada vez más rapiditos en cancha como el ex xeneize Palacios, hizo circular la pelota en su cancha buscando algún espacio que le costó encontrar. A Estudiantes le duraba poco la pelota y, para colmo, Melano había quedado demasiado solo entre los centrales, algo que provocó su salida para que ingrese Mariano Pavone, un jugador con más oficio para aguantar la pelota de espaldas a la defensa cordobesa. El Tanque, justamente, casi logra marcar el segundo en la primera aprovechando un rebote adentro del área.

El cronómetro le jugaba en contra a Talleres, mientras que Estudiantes ganaba en confianza en defensa con una clara línea de cinco y con el tándem Braña-Damonte unos pasos adelante. A favor del conjunto de Lucas Bernardi, y a diferencia del primer tiempo, Andújar estuvo atento y cortó cualquier pelota que se filtró entre los defensores albirrojos.

El conjunto estudiantil trató en el último cuarto de hora, como en el rugby, ganar metros, aprovechando a un rival que parecía rendido y se mostraba cada vez más impreciso. Sin inquietar a Herrera, dejó de jugar tanto en su campo para que la pelota circule lejos del arquero pincharrata y Bernardi respire. Para colmo, cuando los cordobeses querían avanzar nuevamente, apareció Braña, una de las figuras del partido, para cortar el circuito de juego.

Ya en los cinco minutos finales el Pincha volvió a meterse atrás, en parte, por el empuje con más ganas que fútbol del local. A diferencia de lo que venía mostrando, el equipo cordobés estuvo menos errático en el epílogo del partido y lo tuvo dos veces: primero con un remate al que no llegó Arias y, luego, con un disparo de Joao Rojas desde lejos que casi se le mete en el segundo palo.

Pero a pesar de intentar e intentar, Talleres no pudo nunca romper el cero y Estudiantes terminó festejando una victoria clave por el rival, el contexto y la necesidad del equipo de encontrar la regularidad tanto en el marcador como en el juego. Ahora la semana próxima enfrentará nada más y nada menos que a Boca, y si bien aún debe mejorar mucho en el juego, Estudiantes llega con el ánimo por las nubes tras el triunfo en el Kempes.