Diego declaró contra Icardi, Wanda le tiró un golpe bajo y Gianinna salió con los tapones de punta

Diego Maradona señaló que el entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli "llama a Icardi solo por Wanda" y las repercusiones no tardaron en llegar.

No es la primera vez que Diego se muestra en contra de una convocatoria de Mauro Icardi, ya que el 10 no le perdona la actitud que el delantero tuvo con el ex de Nara, Maxi López.

La misma Wanda recogió el guante y le tiró un golpe bajo al astro argentino: "Recomiendo antidoping en eventos tan importantes que se ven siempre empañados con personas que sólo buscan arruinarlos con inventos y declaraciones fuera de lugar".

Claro que una de la hijas de Maradona no se quedó atrás y salió a responder a la blonda: "Que pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. Recuerdo el tuyo y me alegro el que hayas avanzado! @wandaicardi las adicciones no son una boludez y hubo mucho sufrimiento detrás de eso!".

Y en otro tuit, agregó: "Estoy en desacuerdo con un millón de cosas que dice mi viejo, pero le agradezco profundamente el haber salido de una adicción que en su momento nos lastimó a todos, empezando por él. Creo que no hay que meter enfermedades en el medio ni para defenderse ni para agredir".