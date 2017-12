Le dieron el alta médico a Brenda

La joven quilmeña, Brenda Bigiatti, que cayó de un tren en movimiento, luego de forcejear para intentar que un ladrón no le robara el celular, recibió el alta en forma sorpresiva y ayer regresó a su casa. La evolución de la joven estudiante de medicina fue rápida, por lo que la madre suele referirse a ella como un milagro.

“Hola queridos amigos , les comento que Brenda está en su casa, el alta médica nos sorprendió; pero Dios siempre te sorprende”, escribió ayer su madre, Elizabeth Buitrón, en Facebook.

El 3 de noviembre Brenda cayó de una formación del ferrocarril Belgrano Norte luego de que le robaran el celular. El golpe sobre el andén de la estación Don Torcuato le provocó fracturas de múltiples y tuvo problemas en su cabeza, por lo cual durante varios días estuvo conectada al respirador.

Sufrió fracturas de cráneo, de costillas, clavícula, homóplato -que le ocasionaron un hemoneumotorax- y de un pie. “Antes de lo previsto por los médicos, ya reaccionaba. Cuando la operaron del tórax, hace aproximadamente 15 días, me dijeron que para evitar infecciones le iban a hacer una traqueotomía. Mi hija no la necesitó”, ejemplificó su madre.

Luego de la última intervención en el Hospital El Cruce, los médicos esperaban diez días al menos para que Brenda empiece a caminar. Sin embargo, “a los seis días caminó y así siguen pasando cosas maravillosas”.

Lo primero que hizo la joven quilmeña apenas abrió sus ojos fue pedir un libro. También fue entrevistada por una radio porteña: “Estoy recuperándome y acompañada por mi familia. No me acuerdo nada de lo que me pasó”, aseguró el 24 de noviembre en AM950 Belgrano. Y el 30 de noviembre, alrededor de las 11, volvió a caminar.

Por este caso fue detenido un hombre, Leonel López, que tiene antecedentes como arrebatador de celulares en la línea Belgrano Norte.

El presunto agresor de Brenda tiene dos condenas por atacar a mujeres en la misma línea ferroviaria. Estaba en libertad porque esas sentencias determinaron penas de prisión en suspenso. En el allanamiento realizado en su vivienda en José C. Paz fueron incautados varios celulares aparentemente robados.

López habría sido identificado a partir de las grabaciones de cámaras de seguridad, en las que se visualizó el momento de la caída de Brenda y el escape del atacante. Los antecedentes del ladrón, dos veces condenado por el hurto de celulares en el Belgrano Norte, fueron una pista utilizada por los investigadores.