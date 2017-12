Pampita se confesó fan de Maluma y habló de los celos incontenibles de Pico Mónaco

La llegada de Maluma al país para brindar el viernes pasado un concierto en el Hipódromo de Palermo revolucionó a las famosas argentinas. Primero fue Susana Giménez que no se perdio la oporutunidad de llevar al famosísimo cantante colombiano de 23 años a su living y bombardearlo a preguntas

y miradas sugerentes.

Pero ahora quien también confesó su admiracion por Maluma y por su canción "Felices los cuatro" fue Pampita Ardohaín. La morocha recordó que en una oportunidad tuvo la posibilidad de charlar con él y sacarse una selfie, en Miami, pero que su novio, Pico Mónaco, hizo todo lo posible para evitar el acercamiento y se salió con la suya.

"Lo tuve en el verano en la reposera de al lado en Miami. Dije: 'Me voy a sacar una foto'. Me puse el sombrero, el collar y todo", confesó Pampita. Y dijo que cuando agarró el celular para encarar hacia él "Pico me agarró del brazo y me dijo: '¿Adónde vas?'.

"Me voy a sacar una foto", le respondió ella. Entonces el tenista lanzó su curiosa reflexión: "No, vos no vas a ningún lado'. Él estaba con un montón de amigos, tipo grupito. Me dijo: 'Vos estás loca, van a decir que salís con Maluma, que estás en Miami con Maluma'…".

Después de esa situación, Pampita volvió a cruzarse con Maluma en Miami, aunque en esa oportunidad fue ella la que se negó a pedirle una foto porque "volvía de la playa y estaba "desarreglada"

"Un día, venía con los tres chicos, con el bolso de la playa. Me subo al ascensor con los tres y aparece Maluma, en Miami. Estábamos en el mismo edificio. Estaba toda desarreglada, sino le hubiese pedido una foto. Estaba hecha un desastre porque venía de la playa", confesó.

La modelo dijo que cada vez que se acuerda del tema "yo se lo reclamo hasta y él se arrepiente un poco",