Bolívar: "El partido con Racing será un desafío"

El volante central albiazul Agustín Bolívar, quien se mantendría dentro del equipo para visitar a Racing el próximo domingo, dijo que el encuentro ante la Academia será un desafío ya que es necesario ganar fuera de casa.

Para el jugador, ante el Millo "fue una victoria muy bien reicibida por el grupo, un desahogo por como terminó y por como lo jugamos", aunque ahora "es una deuda interna, plasmar nuestro juego como visitante".

"Va a ser un partido con la misma exigencia, vamos a salir con la misma intensidad y a jugar de igual a igual. Tenemos esa deuda de plantarnos de visitante y hacer lo mismo que de local. Creo que es un desafío el partido que viene", agregó el mediocampista.

Desde lo personal, tras asegurar que "tengo más para dar", confió que "es probable que juegue, así que preparándome bien por si me toca estar".

En cuanto a su posición, manifestó que ser el único volante central no le perjudica y le gusta: "En inferiores jugué de 5 solo, y me siento bien jugando así. Siento el respaldo de los centrales, y me siento cómodo. No veo que tenga que depender de un compañero que me ayude. Pero a eso lo arma el técnico y cualquiera de los dos esquemas me vienen bien".

Además, contó cómo se va sintiendo con esta sumatoria de minutos en Primera, admitió que "es el primer torneo que tengo, en este partido que pasó al ser River sentia un cosquilleo adentro, parecía diferente".

También contó qué le pidió Mariano Soso de cara al compromiso pasado: "Desde el inicio estaba vinculado con Rossi, teniendo en cuenta cuándo se cerraba el extremo también que era De La Cruz. Terminé presionando arriba pero intercambiamos con Dibble, pero fueron algunos momentos del juego nomas".

Por último, sobre el desempeño albiazul en lo que va del campeonato, señaló: "Estamos encarando una idea nueva que nos vinieron a ofrecer y como en todo, hay cosas para mejorar. A medida que pasan los partidos vamos corrigiendo cosas".