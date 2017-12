Un coro platense celebra sus 25 años con un concierto sinfónico coral

El coro del ICAB presentará obras de compositores norteamericanos del siglo XX

El Coro del Instituto Cultural Argentino Británico realizará un concierto junto a un ensamble orquestal compuesto por más de 20 músicos profesionales, muchos de ellos parte de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, y el Coro Meridión, de Buenos Aires. La presentación será este miércoles a las 20 horas en la Parroquia San Roque, ubicada en la Avenida 7 entre 39 y 40.

El elenco, conformado por 30 coreutas y dirigido por el Mtro. Juan Ignacio Martí desde 2009, celebra 25 años de historia. Comenzó su actividad en 1992 bajo la dirección del Mtro. Fernando Tomé y desde entonces recorrió escenarios y teatros de distintos puntos del país, España, Uruguay y Brasil.

En los últimos cinco años se presentó en la Sala Principal del Teatro Colón de Buenos Aires para cantar la misa en Sol de Franz Schubert, en el Teatro Gran Rex convocado para ser parte de la obra de rock sinfónico "Journey to the centre of the earth" junto a Rick Wakeman, y en el Concierto Homenaje "50° Aniversario de la Misa Criolla" junto al hijo del compositor, Facundo Ramírez, en el marco del cierre de los eventos culturales del Ministerio de Cultura de La Nación en la explanada de la Biblioteca Nacional, televisado para todo el país.

Además, se presentó en distintas iglesias y parroquias de la ciudad de La Plata, en el Salón Dorado de la Municipalidad y en la Sala T.A.E. del Teatro Argentino de la Plata.

El Concierto Aniversario constará de dos partes, una con obras a-capella, y la otra con el coro acompañado por la orquesta y por el Coro Meridión, elenco con el que ha compartido el escenario mayor del Teatro Colón de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita.