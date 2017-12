Tres de Febrero: asaltan a 14 mujeres que participaban de un “baby shower”

Catorce mujeres que participaban de un “baby shower” organizado para una embarazada de ocho meses y medio, fueron asaltadas por tres delincuentes en la puerta de una casa de la localidad bonaerense de Santos Lugares, informaron hoy fuentes policiales y una de las víctimas.

El hecho ocurrió el sábado último a las 20.15 en una vivienda de la calle Calixto Oyuela al 1500 de la mencionada localidad del partido de Tres de Febrero, cuando el evento ya había terminado y la embarazada, identificada como Florencia Ciavone, sus familiares y algunas amigas, todas mujeres, cargaban en una camioneta Peugeot Parner los regalos que había recibido ante el próximo nacimiento del bebé.

“Estábamos cargando la cunita, el 'baby call' y todos los regalos que le habían hecho sus amigas y toda la familia cuando vino un auto en contramano, un (Volkswagen) Fox”, contó hoy a la prensa Graciela, la suegra de la embarazada.

La mujer relató que “se abrieron todas las puertas” del vehículo y “se bajaron tres muchachos y uno de ellos le dijo a Florencia 'quedate quieta o te mato'”.

“Me desesperé y comencé a gritar 'Florencia entrá', la hermana la agarró y entramos a la casa”, señaló la mujer, quien explicó que en ese momento los delincuentes “forcejearon” y comenzaron a golpear la puerta para intentar abrirla porque querían ingresar a la vivienda.

Graciela señaló que los delincuentes siguieron robando a la mujeres que quedaron afuera y por ese motivo, ella salió y forcejeó con uno de los delincuentes.

“Salí, lo agarré a uno de ellos, me tiró y me lastimó la rodilla. Tengo operación de cadera, tengo un implante, tengo moretones”, dijo.

“A mí no me importaba lo que pasaba. Me importaban mi nuera y mis hijos. Fue un situación horrible y difícil, a todos nos cuesta dormir. Espero que el intendente pueda hacer algo”, agregó.

Los asaltantes dejaron abandonado en el lugar automóvil Fox en el que habían llegado y se escaparon en la Partner cargada de regalos, aunque más tarde, según aclararon fuentes policiales, la camioneta apareció con todos los paquetes en su interior.

El caso es investigado por la comisaría de Santos Lugares y por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 del Departamento Judicial San Martín.