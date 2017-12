Una invasión de ratas tiene en vilo a los vecinos de la zona de Plaza Moreno

Apuntan a un terreno que está en el corazón de manzana de 51 entre 15 y 16 como foco infeccioso que genera quejas en el barrio

Desesperado por el avance de las ratas en la zona de Plaza Moreno, un vecino de 51 entre 15 y 16 denunció que un terreno que da al corazón de la manzana se convirtió en un foco en el que se reproducen esos animales, además de los mosquitos y las cucarachas. “Tratamos de hablar con el dueño de ese lote para que lo limpie, pero no se hace cargo y los vecinos tenemos que lidiar con una invasión de roedores que pasan a través de la medianera”, señaló Rodolfo Briata, una de las personas afectadas.

El lote en cuestión se encuentra en 51 N° 1035, el fondo de un complejo de departamentos que se desarrollan en tres plantas. De acuerdo a lo que se observa desde una de las medianeras, los yuyales y arbustos ganaron casi todo el espacio, pero también hay botellas vacías, neumáticos viejos, lonas y basura de diferente tipo.

“ABANDONO Y RIESGO EN EL BARRIO”

“Un espacio tan abandonado pone en riesgo a todos los vecinos por la invasión de alimañas, además en verano vamos a tener que estar completamente encerrados porque las ratas se pasean por las paredes y se meten por todas partes”, indicó otra vecina de la zona.

Según se explicó, en el edificio hay seis departamentos y ese terreno pertenece a una de esas unidades, sin embargo pese a que su dueño se le habría requerido que pusiera en condiciones ese espacio, aún no se hizo nada.

“Nos cansamos de hablar, entonces el 1° de noviembre radiqué denuncias en la dirección de Espacios Verdes y en la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, nos dijeron que vendría un inspector”, agregó Briata.

La gente de ese sector de la cuadra indicó que no solo están alarmados por la proliferación de ratas, sino también por los mosquitos que se multiplican en los neumáticos y botellas que se acumuladas en ese predio.

“Se hacen campañas para descacharrar los lotes para evitar la multiplicación del mosquito del dengue, pero cuando ocurren estas cosas los ciudadanos quedamos indefensos”, dijo un vecino.

Se consultó a las autoridades de Zoonosis acerca de qué medidas corresponde tomar cuando se producen problemas de esas características y Carlos Galdeano, titular del área, consignó que la Ordenanza 6060, prevé la sanción de quien no cumpla con las normas de salubridad de un lugar, aunque sea privado.

“En ese caso, el dueño del lote es el responsable de la salubridad del lugar y tiene que dar cumplimiento a la normativa; si se desconoce quién es el dueño hay que hacer la averiguación catastral, entonces se lo intima para que haga las tareas”, señaló el funcionario.

No obstante se aclaró que el Municipio no puede acceder a un terreno privado sin orden de allanamiento, “se puede intimar a alguien para que limpie su propiedad, pero no es una tarea sencilla”, dijo Galdeano.

También se informó que en un caso extremo puede actuar la Justicia de Faltas y hasta se puede determinar una sanción.

“Como sociedad tenemos que cambiar en todas las cosas vinculadas al cuidado del medio ambiente y el Estado debe velar para que no sucedan cosas como las que denuncian los vecinos”, sostuvo el titular de Zoonosis que agregó que un juez puede ordenar un allanamiento si el problema es muy grave.

“Hay vecinos que nos piden acciones, pero el Municipio no puede entrar sin la autorización del propietario; de todas maneras se puede hacer un acta contravencional y elevar todo a la Justicia de Falta que llegado el caso puede requerir acciones de limpieza que corran por cuenta del propietario”, concluyó el funcionario.