La “banda de los nenes” intentó cometer tres asaltos y atacó a pedradas a un local de comidas

Tienen menos de 12 años. Todos los episodios ocurrieron en la cuadra de 48 entre 11 y 12. Por suerte, no hubo heridos

Los conocen, los ven siempre y les tienen miedo. Son nenitos, de 10 o 12 años, que no conocen los juegos de la infancia sino las mañas del delito. Ayer volvieron a andar por el centro, el lugar donde siempre hacen lo que quieren. Después de dos intentos de robo fallidos, los rechazaron por tercera vez en un local y, por la bronca, se pusieron a tirar piedrazos desde la vereda.

El escenario fue la cuadra de 48 entre 11 y 12, donde los menores, “los mismos de todos los días”, primero quisieron meterse en una inmobiliaria, aunque de ahí los echaron dos hombres. Después intentaron hacerlo en un centro de estética, pero la puerta cerrada con llave -una prevención que allí toman justamente por este tema- se los impidió.

Entonces fueron a un local de comidas. A las 2 de la tarde el movimiento era intenso: unas 10 personas estaban comprando adentro del negocio, más otra decena que esperaba afuera.

Los nenes de todas maneras entraron e hicieron lo que hacen siempre: algunos distrajeron a la gente mientras el otro se escabullía para llegar a la caja. Aunque esta vez no alcanzaron a robar nada.

La situación fue complicada desde el comienzo. Betiana, la dueña del comercio, contó que la situación fue tensa todo el tiempo, y que fueron sus clientes los que terminaron por echarlos a la calle.

En respuesta a eso, los tres chicos empezaron a atacar la fachada del local a cascotazos y hasta con un escobillón. “Me tuve que quedar en la puerta, de casualidad no me pegaron”, contó Betiana. Algunos hombres de otro local cercano intervinieron para hacerles frente y ahuyentarlos. “Todavía así seguían tirando cosas”, dijeron los testigos.

“Cuando la policía llegó acá nos dijeron que los estaban corriendo desde calle 56 y que llegaron tarde por el tráfico que había. Les reclamamos que estuvieran atentos porque somos mujeres solas y nada”, agregó la comerciante.

Lo de ayer fue un caso apenas más violento que los demás que suelen pasar en esa zona y en ese horario del almuerzo. En pocos metros a la redonda, se acostumbraron a ver a los nenes al menos una vez a la semana. Cada vez que se los cruzan, el riesgo de que entren a intentar robar es bien concreto.

“Ya tuve ocho robos y no puedo cerrar el local sola. La vez que estos nenes se metieron y los eché, me escupieron en la cara y me amenazaron”, apuntó Melanie, que trabaja en el centro de estética donde ayer quisieron entrar primero.

“En donde yo trabajo también entraron y se te meten sin darte tiempo. A veces piden un sánguche o una gaseosa, pero en realidad te están midiendo para ver qué pueden robar. Te afecta y te obliga a atender a puertas cerradas. Sobre todo los sábados, que no anda nadie y es un peligro”, aseguró Nahuel, empleado en un local de pagos.

A esos mismos menores le adjudicaron la rotura de vidrios de negocios y varios robos en el último tiempo, en menos de 100 metros a la redonda. “La otra vez los echaron y después fueron los parientes a amenazar a esa gente”, recordaron.

La persuasión es un camino que a veces intentan, pero que no les dio resultados ni evitó que volvieran a por lo mismo.