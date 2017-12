Marcos Peña defendió la designación de la hermana de Jorge Triaca en el Banco Nación

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió hoy la designación de la hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como miembro del directorio del Banco Nación. "Lo importante tiene que ver con la capacitación y los méritos para ocupar ese cargo político", dijo el jefe de Ministros sobre la designación de Mariana Triaca en la conducción de la entidad oficial, al responder a una consulta realizada por la prensa durante un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (CICyP) en un hotel porteño de la zona de Retiro.

"No es lo mismo que el acceso a la carrera pública o lo que se podría haber discutido en otro momento sobre políticos que meten dentro de la planta estatal a parientes por un tema de privilegios o de tema de vínculo político", sostuvo el funcionario. Peña marcó diferencias entre lo que puede significar la carrera pública y el acceso a cargos políticos dentro del Estado.

"Estamos generando una carrera pública, cosa que no había, al generar concursos, capacitación y jerarquizando al empleo público que es lo que corresponde y lo que no se hacía desde hace mucho tiempo", dijo el funcionario. "Y no solamente desde el Estado nacional sino también promoviendo y trabajando con provincias y municipios para que eso se logre también en todas las instancias", apuntó, para luego dejar en claro que la posición del Gobierno sobre los "funcionarios políticos" tiene que ver con "la capacitación y los méritos para ocupar ese cargo".

"No es lo mismo que lo que es la carrera pública o lo que se podría haber discutido en otro momento sobre políticos que meten dentro de la planta estatal a parientes por un tema de privilegios o de tema de vínculo político", señaló. Por su parte, el ministro Triaca negó que haya intercedido para que su hermana Mariana haya sido designada como miembro del directorio del Banco de la Nación Argentina.

"Mi hermana trabaja en el banco hace dos años. La eligió el presidente del Banco (Javier González Fraga) para desarrollarse como directora. Más allá de que sea mi hermana, yo no he hecho ningún aporte para que él tome esa decisión", enfatizó el ministro de Trabajo. En declaraciones a la prensa, sostuvo además que su hermana “es una militante de Cambiemos de hace mucho tiempo, y es una profesional que viene desarrollando esta tarea hace dos años" en el banco estatal.

Además de Mariana Triaca, fue designado como miembro del directorio Diego Dequino, que se desempeñó como secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba durante la primera gestión de Ramón Mestre. Ambos llegan tras los cambios producidos a fines de octubre en la institución con las renuncias de los vicepresidentes Luis María Ribaya y Enrique Vaquié, y el director Alejandro Henke.