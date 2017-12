“Fue un orgullo que mis compañeros me hayan elegido para llevar la cinta”

| Publicado en Edición Impresa

El defensor del Xeneize Santiago Vergini dijo que “fue un orgullo” que sus compañeros lo hayan reconocido para “llevar la cinta de capitán”, en el partido que Boca le ganó a Arsenal por 2 a 0 el último domingo en la Bombonera.

En tanto, también se refirió a las distintas cuestiones del desempeño del equipo, como por ejemplo la función de Cardona: “a Cardona le tocó jugar en una posición diferente, pero yo siento que se siente más cómodo recibiendo la pelota desde el medio”, recalcó.

“UN LINDO GESTO”

Sobre la capitanía, reflexionó que “lo que más me llena de haber llevado la cinta es que mis compañeros me reconozcan en ese rol. Es un gesto muy lindo y un orgullo”, dijo, feliz, el zaguero boquense.

En cuanto a sus sensaciones personales, dijo “me fui contento del partido con Arsenal, me saqué la espina de haber jugado bien en La Bombonera”.

“Por mi personalidad y mi forma de ser me gusta aportar siempre lomejor, no es por ponerme el cassette. Obvio que mi ánimo no va a ser el mismo si juego o si no, pero es fundamental aportar lo mejor de cada uno para el grupo”, agregó.

“En el primer tiempo no sentí la misma seguridad que en el segundo, porque quizás ellos la tuvieron más”

“El equipo se había amoldado a una manera, y las bajas se sienten. En un año, desde la ida de Tevez y Centurión, tuvimos que suplir muchas figuras. Vamos a tener que reinventarnos”, analizó sobre el desempeño del elenco.

Por último, retomando su nivel personal, dijo que “la única manera de revertir mi rendimiento es jugar de la mejor manera posible. No voy a dar el brazo a torcer. Si bien uno siempre entra a ganar, inconscientemente te podés relajar si sabés que la diferencia es de 7 u 8 puntos con el segundo”, concluyó el hombre formado en Newell´s, que volvió a ser capitán del equipo.