Brahian Alemán, el jugador de los goles espectaculares

"Lo primero que pensé una vez que encontré el espacio, fue pegarle con todo al arco. Por suerte entró", dijo el uruguayo que se mostró feliz por su primer grito en el Bosque

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

El partido se moría, cuando el hombre con el “diez” en la espalda de “tranco” cansado, sacó un zurdazo letal de cara a la cabecera de Avenida 60 y dejó sin chance al silbado Beto Bologna, clavando la pelota contra el palo derecho. El héroe de la noche se llama Brahian Alemán, que sobre los 46 minutos le dió el triunfo (merecido, por cierto) al conjunto de Mariano Soso.

Más allá del protagonizmo que da hacer un gol en tiempo de descuento y que sirva para ganar, el uruguayo es dueño de un perfil muy bajo y empieza hablando del equipo. “Lo que pretendíamos era jugar, hacerlo por abajo, intentar. Creo que nunca dejamos de intentar atacar y por eso conseguimos los tres puntos otra vez en casa por suerte”, comienza diciendo.

El empate parecía sellado, y quedaba gusto a poco. El volante confiesa, “creo que jugamos un poco mejor que ellos. Demostramos buen fútbol, mostramos lo que queremos y lo que pretendemos hacer. Pero bueno, sabemos que hay cosas para corregir y así seguir adelante”.

“Fue un partido lindo, de mucho ida y vuelta, por momentos fuimos superiores. Ellos cuando nos empataron hicieron cambios ofensivos y se nos vinieron, pero nosotros sabíamos que alguna iba a quedar como las que tuvimos y que lamentablemente no pudimos concretar. Por suerte quedó esa pelota y a pesar del cansancio siempre hay fuerza para un remate más”.

“Siento que desde lo anímico, esta victoria vale mucho para nosotros”

Gimnasia necesitaba un triunfo así, frente a un equipo grande y ante su gente tras la caída en Córdoba. “Siento que desde lo anímico, esta victoria vale mucho para nosotros. Tenemos que seguir de esta manera, tenemos que seguir mejorando, ahora tenemos un partido dificil de visitante y tenemos que poder hacernos fuerte afuera”, dice, y de ahí los motivos del gran festejo que se dió en el final entre los futbolistas y el cuerpo técnico. “Ahí se muestra la unidad del grupo ¿no? La entrega. Las ganas de salir adelante y que estamos todos juntos. Creo que esta victoria de local sirve para que el hincha se quede tranquilo, que nosotros vamos a ir decididos a dejar todo y a tratar de ganar a afuera con Racing”, agrega.

GOLES SON AMORES

Apenas recibió la habilitación del Loro Faravelli acomodó la pelota y sacó el remate de gol. Alemán lo cuenta: “Lo primero que pensé una vez que encontré el espacio, fue pegarle con todo al arco. Por suerte entró. Creo que fue justo, el equipo buscó siempre durante todo el partido, ellos estaban juntos las dos líneas, la del medio con la defensa y no había espacios. Pero cuando pusieron un hombre más ofensivo sacando a Rossi quedó el hueco y pudimos aprovecharlo”.

El uruguayo ha convertido goles espectaculares con la camiseta del Lobo. Ante Tigre en Victoria desde lejos; luego definiendo con sutileza frente a Rosario Central; ó el gol olímpico a Olimpo. Pero todos de visitante. “Obviamente que es lindo hacer goles, pero más que nada me pone contento porque el equipo consiguió otra vez los tres puntos de local. Aparte ahora fue una alegría porque fue mi primer gol en el Bosque, así que lo celebro mucho más eso también”, comenta.

“Uno confía en la pegada, en que puede darse el gol, así que cuando la pelota me quedó bien, no dudé. Por suerte entró, y se festejó lindo porque faltaba poco para el final, así que doble festejo”, expresa. Ante la consulta de, si no es espectacular no vale, sonríe, “sea como sea, siempre que se gane, va a servir”.

EL OBJETIVO, REPETIR DE VISITANTE

Una particularidad del equipo, es que no le ha ido bien en las últimas salidad del Bosque. Luego del triunfo ante Olimpo, fueron derrotas consecutivas con Godoy Cruz, Chacarita y Belgrano.

A la hora de repasar este tema, Brahian cuenta, “ahora nos debemos poder jugar como lo hicimos con River de visitante, trabajaremos duro en la semana pensando en poder repetir esta actuación con Racing”, dice, y enseguida ilusionado agrega, “sería muy lindo poder cerrar el año con una victoria con Racing. Vamos a ir a buscar eso, aparte queremos poder sumar de a tres de visitante, lo merecemos y lo necesitamos, y trabajaremos en la semana para eso”.

Una parte siente que la están cumpliendo de local con tres victorias seguidas. “Nos estamos haciendo fuertes de local y eso creo que es importantísimo, pero como te dije antes, nos está faltando ese gustito de ganar de visitante. Tenemos la posibilidad con Racing”, cierra.