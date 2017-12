Melano, profeta en su tierra

Para él, por su pasado en Belgrano, no fue un partido más ante Talleres. Se retiró con una enorme sonrisa y no tuvo reparos en asegurar: “El ciclo de Lucas Bernardi viene siendo positivo”

Por LAUTARO SEGURA

En la previa al encuentro ante Talleres, Lucas Bernardi sorprendió en las prácticas colocando a Lucas Melano como el único delantero del equipo por encima de Mariano Pavone. El cordobés le devolvió la confianza marcando el gol del triunfo albirrojo en el estadio Mario Alberto Kempes.

Si bien no tuvo un gran partido, ya que por cómo jugaba el equipo la pelota no le llegaba, el atacante surgido de Belgrano cumplió con su tarea inflando la red a los 16 minutos del primer tiempo. Fue su segundo gol con la camiseta albirroja, luego del convertido en la primera fecha contra Arsenal en el estadio Ciudad de La Plata.

Luego del partido, y en diálogo exclusivo con este medio, Melano no ocultó su felicidad por el gol y el triunfo del equipo, y aseguró que esta semana trabajarán más tranquilos pensando en el encuentro ante Boca, uno de los líderes que tiene el torneo de la Superliga. Sin dudas, una semana más tranquila y distendida para el cordobés y para todo el plantel.

“Fue lindo marcar el gol porque no venía jugando, estuve parado un mes por una lesión y volver a ser titular y poder darle al triunfo al equipo es una enorme satisfacción”, comenzó indicando el atacante.

Ante la consulta de si marcarle un gol a Talleres significó una alegría extra, teniendo en cuenta que se formó en Belgrano, el delantero contestó: “Que haya sido en Córdoba fue especial, pero no por el rival, porque es un club al cuál respeto más allá de mi pasado como jugador del clásico”.

Metiéndose de lleno en lo que fue el encuentro ante Talleres, analizó: “Entramos muy bien en el partido, presionando alto, y en ese momento logramos lo que queríamos que era ponernos en ventaja. Después Talleres tuvo el penal y por suerte lo atajó Mariano (Andújar), porque si empataban la historia del encuentro iba a ser otra”, y añadió: “Creo que esa tapada valió tanto como mi gol”.

El cordobés también admitió que el equipo en el complemento no atacó: “Tuvimos un par de contragolpes pero no pudimos encontrar el primer pase que era fundamental. Ahí se desvirtuaban un poco la jugadas y por eso en el segundo tiempo tuvimos pocas llegadas”.

AHORA, BOCA

La cabeza de Melano, al igual que la de sus compañeros, ya está puesta en el partido ante Boca del próximo domingo en Quilmes. “Necesitábamos los tres puntos ante Talleres para tener una semana tranquila y encarar el partido de Boca con otra cabeza. Se nos viene un encuentro más que complicado”, dijo.

“Boca viene bien, pero por suerte a nosotros también nos agarra en una racha positiva y tenemos que tratar de mantenernos por ese camino para poder sacar un buen resultado y cerrar el año de la mejor manera”, continuó.

Ante la pregunta de sí se ve jugando nuevamente como titular, dijo: “Es una decisión del entrenador, esperemos que pueda estar. Igualmente estaré con todas las energías y apoyando a mis compañeros donde me toco estar”.

APROBACIÓN PARA EL CICLO BERNARDI

Si bien falta un encuentro para que termine el año, en Estudiantes ya comienzan a hacer balances pensando, además, en el año que viene. En cuanto al ciclo de Lucas Bernadi, que hasta el momento lleva siete partidos, aseguró “Viene siendo positivo, y ahora con los resultados a favor se trabaja con mucha más tranquilidad. Por suerte con la victoria ante Talleres pudimos hilvanar por primera vez dos triunfos consecutivos, algo que estábamos necesitando”.

En cuanto a la posición en dónde lo colocó en Córdoba, indicó: “Me adapto a cualquiera. Obviamente que no hago el mismo trabajo que Mariano (Pavone), por ejemplo, ya que por mis características soy más de apostar por la velocidad para lastimar a la defensa rival”.

Por último hizo un breve repaso de su etapa en el Pincha hasta el momento “Fue un semestre movido, me tocó jugar en el arranque, cambió el técnico y al principio no estuve y después si, me lesiono, y ahora me siento muy bien y tratando de aprovechar todas las oportunidades que me den”, y concluyó: “Ojalá pueda seguir jugando seguido y si es con goles, mejor aún”.