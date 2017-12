Supermarzo gigante: Phil Collins, con teloneros de lujo en su show en el país: los Pretenders

La banda liderada por Chrissie Hynde, emblemática de la era post-punk, tocará por primera vez en Argentina

La legendaria banda estadounidense The Pretenders se presentará el 20 de marzo próximo en Buenos Aires, como invitada especial en el show que Phil Collins ofrecerá en el Campo Argentino de Polo.

El grupo liderado por la cantante Chrissie Hynde acompañará al ex baterista de Genesis en el tramo de su gira “The Legendary” por las ciudades brasileñas de Río de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre; México; Lima, Perú; Santiago de Chile; Montevideo y San Juan de Puerto Rico, además de Buenos Aires, según anunció la empresa promotora local.

Con éxitos como “Back on the chain gang” y “Do not get me wrong”, Pretenders se destacó en el ambiente post-punk de la segunda mitad de los ‘70 de la ciudad de Nueva York, en medio del surgimiento del denominado new wave.

A 36 años de su debut discográfico, la banda editó en 2016 “Alone”, un nuevo trabajo en el que Hynde se asoció a Dan Auerbach, de The Black Keys; quien además de tocar varios instrumentos asumió el rol de productor.

Se tratará de la primera vez de esta banda en el país, aunque en 2004 hubo un show de Chrissie Hynde en carácter de solista.

LAS ENTRADAS

Hynde y sus Pretenders llegarán a Argentina en el marco del show que brindará Phil Collins en Argentina tras más de dos décadas, sumándose a la grilla de un “supermarzo” plagado de visitas internacionales de peso como Katy Perry o los Chili Peppers.

Ayer se realizó la venta abierta para el show de Collins, luego de que la preventa se agotara completamente, y en cuestión de horas las plateas se habían acabado. Al cierre de esta edición, todavía quedaban entradas para campo ($.1500) y campo VIP ($3.500).

El ex Genesis se presentará en el Campo Argentino de Polo, como parte del tramo sudamericano de su nueva gira “The Legendary Phil Collins Live”: se tratará de la segunda visita del ex baterista y vocalista de Genesis al país, en donde en 1995 ofreció un concierto en el Estado River Plate.

Este tour marca el regreso a los escenarios del creador de baladas omnipresentes en las FM porteñas en la década del ‘80, luego de un receso de 10 años por problemas de salud. Incluso, Collins se había planteado la posibilidad de un retiro definitivo a raíz de las insuficiencias auditivas que padece, pero decidió volver al ruedo con la edición de una autobiografía y un disco de grandes éxitos, que lo regresó a las tablas.

“Pensé que me retiraría en silencio, pero gracias a los fans, mi familia y el apoyo de un montón de artistas extraordinarios, he redescubierto mi pasión por la música y los shows. Es hora de hacerlo todo de nuevo y estoy emocionado. Simplemente se siente bien”, dijo Collins sobre su regreso a los escenarios.

MÁS VISITANTES

Pero la esperada visita de Collins será apenas uno de los shows de lujo que se realizarán en Argentina en marzo. Recientemente, Katy Perry confirmó su regreso al país para presentar su nuevo trabajo, “Witness”, con el cual pretende dar un giro a su carrera: Katy volverá al país tras dos temporadas, una semana antes de que en el Hipódromo de San Isidro estalle una de las alineaciones más pesadas del Lollapalooza, con los Red Hot Chili Peppers, The Killers y Pearl Jam como platos principales de las tres jornadas.

El supermes comenzará en el Gran Rex, donde se presentará, el 5 de marzo, Michael Bolton, el cantante y compositor estadounidense ícono de la balada romántica y el soft- rock de los años 80 y 90; y tendrá espectacular cierre (al menos, hasta que se confirmen nuevos shows) el 24 de marzo en el Estadio Único de nuestra ciudad, cuando Depeche Mode regrese tras nueve años al país en el marco de su “Spirit Tour”.