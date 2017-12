¿Problemas con Sampaoli? Icardi salió al cruce de los rumores

Mauro Icardi, que por estas horas es noticia por sus goles en Italia, salió al cruce de los rumores sobre un posible cortocircuito con Jorge Sampaoli y negó que existan problemas.

Hablé con Sampaoli mientras estaban en Rusia y todo bien", señaló el delantero argentino que quedo en el centro de la escena cuando no estuvo en los amistosos disputados por la Selección en el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo.

Icardi también señalo que "De lo que se dice yo no me hago cargo. Yo sé lo que hablé directamente con él y de lo privado... Después, lo que sale a la prensa no me hago cargo de nada", señaló en diálogo con un programa televisivo argentino.

El futbolista también dijo que tiene ganas de jugar en Rusia 20118: "Yo creo que el seleccionado argentino es un premio a lo que hago acá en el Inter... Por ahora me están yendo bien y espero seguir de acá hasta el final del año con esta media goleadora y tener una posibilidad en el Mundial.