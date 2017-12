Tránsito imposible en las inmediaciones de la Legislatura

Comenzó el operativo por la jura de los nuevos legisladores prevista para esta tarde. Está cortado de 7 a 9 y desde 51 hasta 53

A raíz de la jura de los legisladores electos en los comicios generales de octubre prevista para esta tarde las inmediaciones de la Legislatura Bonaerense permanecía vallada y restringida al tránsito desde las primeras horas del martes.

El operativo vial y de seguridad en torno a las ceremonias a realizarse en ambas cámaras abarcaba desde la Avenida 7 hasta calle 9 y de 51 a 53, por lo que el tránsito era desviado por las arterias aledañas. En ese sentido autoridades viales se recomendaban evitar la andar por ese sector de la Ciudad.

Hoy debuta la nueva Legislatura con el peronismo cada vez más fracturado

La fractura interna que atraviesa el peronismo de la provincia de Buenos Aires quedará expuesta hoy con el debut de la nueva composición de la Legislatura bonaerense.

En efecto, en la Cámara de Diputados provincial, la fuerza quedaría divivida a partir de ahora en cuatro bancadas diferentes: una que responde a los intendentes del Conurbano, otra del kirchnerismo, una todavía sin confirmar con legisladores del randazzismo y el Evita y el monobloque que conformó ayer el ex camporista José Ottavis.

En la previa al acto que se realizará hoy en las dos cámaras, los legisladores de los distintos sectores del peronismo se enfrascaron en intensas negociaciones que se extendieron hasta anoche. Es que además de los alineamientos en los distintos bloques, estaba en juego el reparto de los sillones de poder, como la vicepresidencia de la Cámara baja, que quedaría en manos de Federico Otermín, un hombre que responde a Martín Insaurralde.

Otermín formará parte del bloque de ocho diputados alineados a intendentes del Conurbano y el interior que presidirá el ex jefe comunal Julio Pereyra y que llevará como nombre “PJ Unidad y Renovación”. El peronismo territorial también tendrá bloque en el Senado, con unos cuatro escaños. En tanto, el kirchnerismo se agrupará en los bloques de Unidad Ciudadana, que tendrá unos once escaños en el Senado y un número todavía no definido en Diputados, donde Ottavis anunció que formará un monobloque llamado “Peronismo Kirchnerista”