Surgió la polémica: ¿Martín Redrado es el padre de la hija de Luciana Salazar?

Luego de un polémico tweet que publicó Luciana Salazar que posteriormente estuvo acompañado de especulación y silencio, las versiones periodísticas y el testimonio de una amiga de ella sembraron el misterio en torno al embarazo de la vedette.

El tweet en cuestión decía: “¿Cuándo le vas a contar la verdad a tu familia y a la sociedad, Martín Redrado?”, lo que desató una ola de especulaciones al respecto.

Cuando le vas a contar la verdad a tus hijos y a la sociedad @martinredrado ?? — luciana salazar (@lulipop07) 2 de diciembre de 2017

Luciana se encuentra en Miami, donde espera recibir a Matilda, la hija que tendrá mediante subrogación de vientre, y los rumores apuntaron al embarazo por lo que ella intentó aclarar el asunto, sin demasiado éxito.

"Como dudo que mi pedido sea cumplido, como tampoco lo fue por privado. Indudablemente tendré que bancarme este momento que me afecta pero con todas las energías puestas en que en pocos días este dolor no será en vano. Se viene lo mejor de mi vida", dijo en otro posteo.

Un rumor que corre es que Redrado le había prometido viajar para que no reciba sola a la beba y ella respondió desde Twitter que “no es solo por eso”.

A su vez, la panelista de El Diario de Mariana Noe Antonelli aseguró: "Me cuentan que 'la historia completa' es que Redrado es el padre de Matilda y tenía hasta el miércoles para contárselo a sus otros hijos, algo que aún no hizo. Vos me dirás si estoy en lo cierto". Pero ella no respondió.

"Martín tendría que estar acá porque es lo que le prometió a Luciana", declaró este domingo Yamila, una de las mejores amigas de Luciana, quien está en Miami para acompañarla.

"Con todo esto Luli está muy triste. Fue algo que lo soñaron juntos y él le prometió que iba a estar acá. Es un momento muy importante para ella. Luciana cumplió con un montón de cosas que él le pidió. Él debería estar acá, no voy a decir los motivos, pero él tendría que estar acá", agregó y afirmó: "Yo no hablaría tanto de una ex pareja".