Chile: candidato del oficialismo sumó apoyo de la izquierda y sacude la previa del ballotage

Enfurecida por la acusación de Sebastián Piñera, Beatriz Sánchez decidió respaldar a Alejandro Guillier en la segunda vuelta del 17 de diciembre

La candidata del izquierdista Frente Amplio (FA), Beatriz Sánchez, sacudió la carrera electoral chilena al entregar anoche por sorpresa su apoyo al candidato oficialista Alejandro Guillier, tras una tormenta política desatada por las declaraciones del candidato de la centroderecha Sebastián Piñera, que denunció "irregularidades" en la primera vuelta.

En una rueda de prensa, Sánchez, quien fue la sorpresa de la primera vuelta celebrada el 19 de noviembre al quedar en tercer lugar, con un 20,3% de los votos, lejos del 8% que le vaticinaban las encuestas, dijo que el ex mandatario conservador "cruzó un límite" al nombrarla como parte de las irregularidades.

Ayer, Piñera había enfurecido el ambiente político al denunciar en una entrevista que en la primera vuelta se habían entregado a los votantes papeletas previamente marcadas a favor de Guillier y de Beatriz Sánchez.

"Menciona a dos candidatos y me menciona a mí, directamente. Esto es cruzar todo límite y yo lo dije antes y lo digo ahora como ex candidata: no se juega con Chile y no todo vale a la hora de una elección presidencial. Mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guillier", clamó Sánchez.

El jueves pasado y tras semanas de intenso debate interno, Sánchez había anunciado que el FA -que nuclea a movimientos sociales, partidos de izquierda, feministas y organizaciones de base, dejaba en "libertad de acción" a sus adherentes, sin llamar a votar directamente por Guillier.

Las declaraciones de la periodista y candidata en la primera vuelta sacuden profundamente el proceso electoral y le dan oxígeno a Guillier en momentos en que las encuestas no registran un favoritos para los comicios del próximo 17 de diciembre.

Guillier agradeció de inmediato el apoyo, en un mensaje de Twitter, en el que escribió: "@labeasanchez gracias por tu transparencia, fuerza y valor. Aprecio enormemente tu apoyo y la unidad para construir un Chile más justo".

Piñera se refirió también al respaldo, al que buscó bajarle el perfil y calificó como "una decisión personal". "Yo la respeto, creo que no es sorpresa, iba a venir de todas maneras", aseguró el ex mandatario antes de ratificar los dichos que desataron la tormenta política y asegurar que él "recordó" las denuncias realizadas por "muchos medios de comunicación" que durante la primera vuelta informaron que "habían habido denuncias de votos marcados previamente, suplantación de identidad y una persona que se trató de robar una urna".