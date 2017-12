La Justicia española dejó sin efecto la orden de arresto internacional de Puigdemont

El líder secesionista no planea volver, pese a que encabeza una de las listas para las elecciones del 21 de diciembre

| Publicado en Edición Impresa

La campaña electoral para las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña comenzó ayer, marcada por la decisión de la Justicia española de retirar las órdenes de detención y entrega europeas contra el ex presidente regional catalán Carlos Puigdemont y los cuatro ex consejeros que huyeron con él a Bruselas.

El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena dejó ayer sin efecto las órdenes dictadas hace unas semanas por la Audiencia Nacional, por lo que todos ellos podrían salir de Bélgica y moverse libremente por cualquier territorio, aunque serían arrestados si regresaran a España.

SEGUIRÁ EN BÉLGICA

Sin embargo, Puigdemont no se moverá de Bélgica, según aseguró el abogado belga que asume su defensa, Paul Bekaert, tras conocerse la decisión del magistrado español.

“No tenemos ninguna decisión oficial, no hemos visto ninguna notificación. Mientras no tengamos esos documentos, no vamos a reaccionar”, precisó Bekaert.

Los cinco políticos independentistas se instalaron en Bruselas hace varias semanas mientras la Justicia española actúa contra todos los integrantes del Ejecutivo autonómico catalán, cesados por el gobierno español el 27 de octubre por impulsar un proceso independentista.

Fuentes del Tribunal Supremo explicaron que la decisión de Llarena debe interpretarse en dos líneas: la primera es evitar que la Justicia belga limite en alguna medida en su fórmula de entrega a España los posibles delitos que se puedan imputar al líder independentista y sus correligionarios.

La otra es que sigue vigente la orden nacional de detención, de modo que en el momento en que estos políticos decidan entrar en territorio español serán detenidos en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso secesionista.

El caso de los ex gobernantes catalanes fue llevado en primer lugar por la Audiencia Nacional española y la jueza Carmen Lamela ordenó la detención e ingreso en prisión de todos ellos por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Con posterioridad, Llarena asumió todos los sumarios sobre el secesionismo que estaban en varios juzgados y ahora considera que se deben retirar las órdenes que lanzó la jueza Lamela.

Los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las órdenes europeas de detención y entrega -en el caso de Puigdemont y cuatro ex consejeros- se emitieron el 3 de noviembre de 2017. Ahora se ha planteado un nuevo escenario, dice el juez Llarena, porque con posterioridad a la emisión de las órdenes, además de plantearse ese posible concierto entre todos los investigados para los hechos delictivos, estos “parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado”.

cabeza de lista

Puigdemont encabeza la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, con la presencia también en las listas de varios de sus antiguos consejeros. “Puigdemont no abandonará Bélgica tras la retirada de la orden de arresto europea”, señaló al diario L’Echo el abogado flamenco del expresidente catalán Paul Bekaert.

Por su parte el eurodiputado español del PP Esteban González Pons señaló “ya no hay ninguna razón para que Puigdemont no vuelva a España, no se ponga al frente del pueblo que él quiso liberar, porque proclamó la independencia y salió corriendo”. (EFE y AP)

“ Puigdemont no abandonará Bélgica, tras la retirada de la orden de arresto europeo”