Los premios Rodolfo Walsh, para periodistas identificados con el kirchnerismo

Los premiados fueron Roberto Navarro, Cynthia García y Juan Alonso. Los presentaron Víctor Hugo Morales y Estela de Carlotto

Lejos de aquellas jornadas multitudinarias que contaron con la presencia de figuras internacionales como el ex presidente de Venezuela, Hugo Chavez, o el ex jefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa, la entrega de premios Rodolfo Walsh realizada ayer, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, contó con menos público y con un staff local no tan conocidocomo los ex presidentes: Roberto Navarro (ex C5N) Cynthia García (ex Continental) y Juan Alonso (Tiempo Argentino).

El presentador del evento fue el relator y conductor de programas Víctor Hugo Morales, que calificó de “régimen” al gobierno de Mauricio Macri y de quien dijo “prefiero no nombrarlo para no excitar a la tribuna”. Y acompañando a los premiados y compartiendo la mesa, se ubicó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Flameaban en el escenario las banderas de la agrupación estudiantil Rodolfo Walsh, de la diversidad cultural y del pueblo mapuche.

Mezclados entre el público, se observaron las figuras de los ex panelistas de 6,7,y 8, Carlos Barragán y Edgardo Mocca; el ex subdirector de Radio Nacional hasta diciembre de 2015, Vicente Muleiro; el ex juez federal Carlos Rozanski; Herenia Sánchez Viamonte, Madre de Plaza de Mayo y los diputados nacionales Carlos Castagneto y Gabriela Cerruti, del Frente para la Victoria. Sobre el final del acto, concurrió Florencia Saintout, flamante diputada y hasta pasado mañana, decana de periodismo.

Los premios Rodolfo Walsh, que alguna vez los recibieron el comentarista de La Nación, Joaquín Morales Solá o el actual conductor de PPT en Canal 13, Jorge Lanata, esta vez volvieron a tomar otro rumbo.

El premiado Roberto Navarro, el conductor que alguna vez dijo “Gana Scioli por amplio márgen” y “se impone Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires”, criticó al gobierno nacional al afirmar que “están tratando de naturalizar el egoísmo, el robo, la represión y también la muerte”. Y agregó: “La post verdad se va a chocar con la realidad”.

Cinthya García, ex columnista de Víctor Hugo Morales en radio Continental, aclaró: “nosotros somos comunicadores, los otros son reproductores del sistema”.

Juan Alonso, de Tiempo Argentino, saludó “a los compañeros, que todavía nos bancan” y, visiblemente emocionado, con una mano elevó el premio y con la otra hizo la “V” de la victoria.

Pero el discurso más fuerte de la jornada estuvo a cargo de Estela de Carlotto. Y lo hizo un día después de que las Abuelas de Plaza de Mayo, la entidad que dirige, presentaran a la nieta recuperada 126.

“No me conformo con prender la televisión y no escuchar estas voces”, comenzó. Y siguió: “nos están matando con estas noticias que todos los días son algo malo, algo negativo de sacarle plata al que no tiene, para darle plata al que tiene...para mentirnos. Yo creo que no hay cosa peor que la mentira”

“Nos palmean la espalda, nos sonríen y después no hacen nada. Y el diálogo no existe, y la palmadita no nos sirve. Lo que nos ofenden son los insultos , los agravios, la negación de una historia”, subrayó Carlotto.