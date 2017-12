Roger Waters vuelve a la Argentina y tocará en La Plata

Seis años más tarde de su visita en 2012 donde más de 450.000 personas disfrutaron de nueve shows en River Plate, Roger Waters se presentará el 6 de noviembre de 2018 en el Estadio Único de La Plata.

La gira lleva el nombre 'Us + Them' como derivado de la canción Us and Them, del famoso álbum The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd.

El tour incluye canciones de la inmortal banda y un repaso de su trayectoria solista. Roger Waters propone ahora un viaje al pasado donde podrán escucharse canciones como Wish You Were Here, The Wall, Animals, The Dark Side of The Moon, junto con temas de su nuevo disco.

"Vamos a llevar un nuevo espectáculo en gira", dijo Roger Waters. "Será una mezcla de material de mi larga carrera, cosas de mis años con Pink Floyd y algunas canciones nuevas. Probablemente el 80% será material antiguo y el 20% será nuevo, pero estará todo conectado por un tema general. Será un espectáculo genial, lo prometo. Va a ser tan espectacular como todos mis shows lo han sido", aseguró.

La venta de entradas comenzará el martes 12 de diciembre a las 12:00, pero será exclusiva para clientes del Banco Patagonia, lo que se extenderá hasta el jueves 14, también al mediodía. La venta general comenzará ese mismo jueves 14 a partir de las 14:00, a través de Ticketek.