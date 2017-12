Trapitos, manteros y ambulantes no paran de ganar terreno en los centros comerciales

Aseguran que entre los cuidacoches se ve cada vez más a quienes seguían al “Pata” Medina. La venta trucha multiplicó su presencia

En el centro platense, una parte significativa del compás cotidiano es marcada por sendas actividades al margen de las normas: las que desarrollan los cuidacoches y los vendedores ambulantes. Trapitos y manteros avanzan sobre zonas cada vez más deslucidas y se concentran en cantidades inéditas para desazón de los vecinos y comerciantes, que piden a las autoridades respuestas que no llegan.

Concretamente, en el área comprendida entre 1, 13, 44 y 60 -que por las noches se convierte con frecuencia cada vez mayor en tierra de nadie-, el deterioro de la calidad urbanística y la dinámica comunitaria se viene profundizando desde hace un par de décadas. Pero alcanza una recorrida en horario comercial para comprobar que ha alcanzado una magnitud preocupante.

Veredas y calzadas rotas, paredes y persianas pintarrajeadas sin excepción, escasez de árboles, bancos y cestos muy castigados, son el marco para la instalación de decenas de mantas y caballetes. Particularmente sobre los ejes de 7 y 8 entre 45 y 51, y la mayor parte de sus calles transversales, campea la oferta de sombreros, gorras con visera, monederos, anteojos, fundas, relojes, entre artículos de los rubros más diversos.

La cuadra de 8 entre 48 y 49 es una de las que tiene mayor concentración de puestos, entre diez y doce. Pero es sólo un botón de muestra: el “bazar” está por todas partes, y no sólo es atendido por inmigrantes senegaleses, aunque éstos predominan y tienen una particularidad: suelen transportar su mercadería en bolsos idénticos, que muchos afirman que les son entregados por los mismos “mayoristas” en recorridas periódicas que realizan misteriosas camionetas.

“Los senegaleses son gente bastante tranquila; en realidad, los argentinos se ponen más picantes a veces” relata la encargada de un negocio de venta de accesorios para pc y celulares cerca de 8 y 49: “alguna vez hemos tenido que pedirles que no vendan lo mismo que nosotros en nuestra propia puerta, pero no pasó de ahí”. En un local similar, pero hacia 8 y 48, son más amigables aún con el fenómeno: “vienen siempre a buscar cambio, está todo ok; no hay competencia porque trabajamos otro rango de precios y marcas”.

Sin embargo, la opinión institucional de quienes llevan adelante sus emprendimientos formales en la zona es tajante. “Con el comercio ilegal, del que cada vez hay más, nunca nos vamos a llevar bien ni nos vamos a resignar a dejar de denunciarlo” subraya Guillermo Salvioli, presidente del Centro Comercial de Calle 8 y Adyacencias: “la situación es muy delicada, más de lo que puede parecer a un observador que no conozca el paño. Las ventas están cayendo y hay locales dentro de las nueve galerías del centro comercial que hacen malabares para sobrevivir, en especial los que venden marroquinería, bijouterie y relojería”.

El dirigente advierte que “no hay salidas mágicas; si se llevan a estos vendedores a un predio, como evalúa la Municipalidad, van a venir otros. Es indispensable una decisión política. El centro de la ciudad no está lindo, está totalmente degradado; le faltan seguridad, iluminación y limpieza, que es lo que necesitamos para empezar a mejorar el centro comercial”.

“A veces pareciera que no se tiene en cuenta que somos fuente de trabajo genuino y local, mientras una fuerte cantidad de los ambulantes no son platenses”, aclara Salvioli: “hay ‘cuentapropistas’, pero hay muchos que trabajan de manera organizada -por lo que podrían alquilar un local si quieren desarrollar lo suyo en el marco de la ley-, y otros que vienen de Varela, Boulogne, Alpargatas, y son bastante ‘pesados’”.

En la Comuna reconocen los problemas, pero apuestan a una serie de medidas que se desplegarían durante 2018. Una de ellas es el avance de la remodelación del centro comercial de calle 8, con ensanchamiento de veredas y nuevo mobiliario urbano. Otra, la relocalización de los ambulantes.

“A los trapitos hay que detectarlos en flagrancia y debe actuar la Justicia”

“Si los sacás por sacarlos, al rato vuelven; está comprobado. Hay que tener un plan que contemple la parte social del problema y ofrezca alguna alternativa, porque los vendedores refieren que su actividad les permite llevar el pan a su mesa en el día a día” explica Roberto Di Grazia, titular de Control Ciudadano.

El funcionario adelanta que “se están llevando adelante diferentes relevamientos para ofrecer a estos vendedores una reconversión, en un predio adecuado y que se pueda convertir en un paseo de compras, como ocurrió en su momento con la feria de calle 96”.

Di Grazia aclaró que “al mismo tiempo que se avanza en estas opciones siguen los decomisos de mercadería cuyo origen no puede ser justificado, y se investiga a los posibles proveedores en conjunto con el área de Seguridad”.

TRAPITOS EN LA MIRA

“Es una cosa de locos, cada mañana me tengo que acordar de llevar cambio chico en la billetera porque en la zona hay algunos personajes medio bravos” advierte el encargado de un comercio de artículos para el hogar en las inmediaciones de 3 y 45. En esa zona, las prevenciones no están de más, certifican los vecinos; desde la “caída” del Pata Medina, que tenía fuerte influencia en el barrio aledaño con la sede de la UOCRA -44 entre 4 y 5-, se dice que hay más trapitos y algunos de ellos son caras nuevas, que habrían acordado el reparto de las ganancias por la actividad en desmedro de sus colegas preexistentes.

En Control Ciudadano explican que “a los ‘trapitos’ hay que detectarlos en flagrancia, recibiendo algún pago, y tiene que actuar la Justicia. Por eso estamos en contacto con los fiscales pertinentes. Pero además, la problemática va a estar en el centro de los cambios que se vienen en materia de convivencia urbana para 2018”.