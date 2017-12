“El partido que viene con Racing será un gran desafío para todos nosotros”

Lo que pasó ante River, y lo que puede suceder el fin de semana frente a la Academia, en Avellaneda, bajo la lupa de un juvenil que llegó para quedarse, porque ahora tendrá lugar seguro tras la suspensión de Rinaudo

El juvenil Agustín Gabriel Bolívar ha sido uno de los que más terreno ganó en el plantel de Gimnasia desde la asunción de Mariano Soso como entrenador del equipo que el domingo pasado sacó crédito a futuro con la gran victoria festejada sobre la hora frente a River.

El juvenil, que asomó en el equipo albiazul en una geografía que le permitió no solamente mostrar alguna firmeza en la última línea, con cuatro jugadores cubriendo el ancho del terreno, sino también apretar la estructura defensiva con dos volantes de recuperación.

Un esquema 4-2-3-1 que tardó en ser una variante potable para el director técnico que antes ensayó una larga serie de posibilidades, básicamente con una línea de tres como punto de partida, que hasta incluyó a Fabián Rinaudo como último hombre.

Bolívar, nacido en Ensenada, y con un largo recorrido en las inferiores del Lobo, el próximo 9 de enero cumplirá 22 años, llegó para quedarse en este tramo final del campeonato oficial de Primera, pues el fin de semana que viene, seguro va a ser titular en el Cilindro de Avellaneda, contra Racing, en la fecha 12, que cerrará el primer segmento de la competencia.

Suspendido Rinaudo, por haber llegado al límite de cinco amonestaciones, seguramente deberá encargarse de presionar delante de la defensa, en partido que le representará otra magnífica oportunidad para afirmarse como titular.

Del triunfo conseguido frente a River, el domingo en el Bosque, de lo que será la visita que se viene a la Academia, y de situaciones que tienen que ver con su aparición en el fútbol grande, habló ayer Bolívar en el marco de una conferencia de prensa ofrecida en el predio de Abasto.

En el comienzo del ida y vuelta con el periodismo, el mediocampista central destacó respecto del antecedente más cercano, el triunfo ante River, que “fue una victoria muy bien recibida por el grupo, un desahogo por como terminó y por como lo jugamos”.

Un concepto que aprovechó para encadenarlo con la fecha que viene: “es una deuda interna plasmar nuestro juego como visitante”, en obvia referencia al inminente cruce con Racing: “Va a ser un partido con la misma exigencia, que vamos a encarar tan intensamente como el otro día... La idea será jugar de igual a igual”, tras lo cual reiteró que “tenemos esa deuda de plantarnos de visitante y hacer lo mismo que de local. Creo que será un gran desafío para todos nosotros el partido que viene con Racing”.

Respecto a su actualidad, Bolívar adelantó que “tengo más para dar”, y cuando se le hizo notar que todo hace suponer que en Avellaneda volverá a jugar de titular, confesó que “es probable que juegue, así que me entreno con la misma dedicación que cada semana, porque en la preparación está el respaldo a lo que después uno puede mostrar en la cancha”.

En lo que tiene que ver con su ubicación, manifestó que ser el único volante central, como podría desempeñarse contra Racing, no le perjudica y es más, hasta le gusta. “En inferiores jugué de 5 solo, y me siento bien así. Siento el respaldo de los centrales, me hacen sentir cómodo. No veo que tenga que depender de un compañero que me ayude. Pero a eso lo arma el técnico y cualquiera de los dos esquemas me vienen bien”.

Por último, se refirió a las indicaciones que recibió antes de jugar con River. Dijo que “mi función, básicamente estaba vinculada con (Iván) Rossi, teniendo en cuenta cuándo se cerraba el extremo también que era De La Cruz”.